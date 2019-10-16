A股繼續縮量調整　滬指3000點得而復失

中評社香港10月16日電／承接前一交易日下行勢頭，A股16日繼續調整，滬指盤中3000點得而復失。兩市延續縮量態勢，成交總量降至4200億元附近。



新華社報道，今天上證綜指以2992.61點小幅高開，早盤快速拉升衝破3000點整數位。摸高3010.42點後滬指開始震蕩回落，失守3000點後繼續下行，尾盤收報2978.71點，較前一交易日跌12.34點，跌幅為0.41%。



深證成指收報9642.06點，跌29.67點，跌幅為0.31%。創業板指以1661.00點高開，股指震蕩下行，以1656.37點報收，比上個交易日跌4.52點，跌幅0.27%。中小板指數相對抗跌，收報6082.18點，跌幅僅為0.04%。



滬深兩市延續跌多漲少格局，告跌品種總數超過2600只。不計算ST個股，兩市近30只個股漲停。



科創板個股中，僅有鉑力特、樂鑫科技逆勢上漲。告跌個股中，杭可科技等多只個股跌幅超過5%。



行業板塊整體表現疲弱。半導體、海運、飼料板塊跌幅超過2%。上漲板塊中，僅有鐵路板塊漲幅超過1%。



滬深B指漲跌互現。上證B指微漲0.06%至270.11點，深證B指跌0.24%至929.41點。



在前一交易日基礎上，滬深兩市繼續縮量，分別成交1668億元和2567億元，總量降至4200億元附近。