綠委林靜儀：綠小黨的衝擊遠大於國民黨

綠委林靜儀。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月16日（記者 李其樺）針對蔡英文近來民調大勝中國國民黨2020參選人韓國瑜，民進黨不分區“立委”林靜儀接受中評社訪問時表示，蔡英文民調雖然領先，但尚未穩操勝算，這些不表態選民可能會在明年投票給韓國瑜，呼籲各方支持者應了解自家陣營政策，做出適當選擇。



“立法院”社福及衛環委員會今天下午審查“衛福部”明年度主管預算案，林靜儀出席會議時接受中評社訪問談2020大選議題。



今年喜樂島、“一邊一國”連線”等多個泛綠政黨推人參選“立委”，對民進黨是否造成衝擊？林靜儀坦言，這部分對民進黨的衝擊真的遠遠大於國民黨，國民黨的支持者相對團結，只要認清國民黨的商標就投下去了。可是對民進黨的支持者或所謂台派支持者，會有很多挑剔和議題處理不甚滿意的地方，大家不要忘記，最終我們希望台灣的步調回到台灣價值，泛綠的團結非常重要。



針對“蔡賴配”議題突然升溫，是因應呂秀蓮代表喜樂島連署參選2020大選，或是區域“立委”整體選情未佔優勢？林靜儀分析，賴清德扛下輔選工作，日前到美國參加蔡英文後援會成立活動，賴清德支持者也想說是否有機會，目前賴清德加入2020輔選、團結的腳步是正確的，至於副手人選還是要等府方明確表態。



林靜儀認為，民進黨目前重點在於團結，包含傳統支持者要能體諒我們改革的困難，以及改革過程中造成支持者情緒上的不舒服，但是為了台灣的未來有些事情我們必須做，年輕人也要全力加入，你們的未來由你們做主。



