普京訪沙特簽百億大單　在中東擴影響力

中評社北京10月16日電／俄羅斯總統普京14日至15日相繼訪問沙特與阿聯酋，這是他時隔12年再訪這兩個中東國家。有分析指出，當特朗普政府在中東事務上變得不可靠之際，俄羅斯希望藉機擴大在中東的經濟及軍事影響力。



據報道，普京14日訪問沙特時，雙方簽署了一系列合作協議，包括能源、航天和衛星系統，總額近百億美元。普京還向沙特國王薩勒曼贈送了一只珍貴的雌性堪察加獵鷹。俄媒稱，堪察加獵鷹在俄羅斯全境僅剩幾千只，非常稀有。而獵鷹在沙特皇室是一項很受歡迎的消遣活動。早前，有沙特王子曾帶著80只獵鷹坐飛機打獵，並為其購買機票，轟動一時。薩勒曼感謝普京的禮物，並以畫作回贈。



普京15日訪問阿聯酋時也接到了高規格待遇，阿聯酋王儲扎耶德前往機場迎接。接著，騎馬的士兵護送兩人前往阿布扎比總統府，軍機在天空中噴繪出俄羅斯國旗。兩國近來加速了商業合作，兩國貿易額在2018年增長25%，達到34億美元。另外，阿聯酋也想藉機與俄羅斯的盟友──敘利亞及伊朗提升關係，阿聯酋此前反對敘利亞阿薩德政權，但近兩年轉變態度，並在去年12月於大馬士革重開使館。另外，阿聯酋也希望向伊朗示好，防止油輪再次遇襲，該國已經靜悄悄地從也門撤軍。伊朗總統魯哈尼也在14日表示，接待了阿聯酋的高級別官員，兩國關係最近有所好轉。



沙特和阿聯酋都是美國的傳統盟友，但也向俄羅斯敞開懷抱。隨著美國威信下降，中東各種力量將進行重新分化組合。



（來源：大公報）