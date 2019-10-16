俄速佔美軍哨站　調停土敘防戰事擴大

中評社北京10月16日電／美國總統特朗普14日宣布制裁土耳其，以促其與庫爾德族武裝分子達成停火協議。但土耳其總統埃爾多安強硬回應，稱在目標達成之前絕不撤軍。另外，俄軍迅速填補了美軍留下的權力真空，在土敘軍隊之間起到巡邏調停作用，防止兩盟友戰事擴大。



美國總統特朗普14日宣布，他將“很快”下令制裁土耳其，以促其停止掃蕩庫爾德族部隊。制裁措施包括對土國國防、能源和內政部長實施制裁；對土耳其出口鋼鐵徵收50%的高關稅；並“立即”停止與土耳其價值1000億美元的貿易談判。



另外，副總統彭斯和新國家安全事務助理奧布萊恩計劃盡快前往土耳其調解。彭斯指出，除非土耳其接受停火，否則美國會繼續加碼制裁，直到安卡拉願意回到談判桌為止。



對此，土耳其總統埃爾多安15日強硬回應，他指土方的目標是將庫爾德族恐怖分子逐出敘利亞境內的安全區，並重新安置200萬敘利亞難民，在目標達成之前絕不撤軍。



美制裁力度輕 難讓土肉痛



特朗普14日祭出的制裁措施反響平平，兩黨都認為措施過輕，無法讓土方立刻收手。眾議長佩洛西強調，國會必須要推出比白宮更強硬的制裁法案，共和黨資深參議員格雷厄姆也嘲笑特朗普，以為經濟制裁能夠逆轉局面。



許多分析家也指，特朗普的懲罰措施並不嚴厲。特朗普自2018年8月其就因土耳其不願釋放美國牧師布倫森，而將土國鋼鐵關稅從25%上調至50%，直到今年5月才調低至25%。這導致土耳其出口至美國的鋼鐵自2018年以來減少了76%。目前，美國市場僅佔土國鋼鐵總出口量的5%，因此特朗普的關稅大棒並不具有多大殺傷力。至於制裁土國三部長，華府在處理布倫森時間時已經用過此招。另外，美國自3月取消土耳其貿易最惠國待遇以來，兩國貿易協定一直停滯不前，因此暫停談判也意義不大。

