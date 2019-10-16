數讀第七屆世界軍人運動會開幕式

中評社北京10月16日電／新華社消息：令人矚目的第七屆世界軍人運動會開幕式將於18日晚在武漢體育中心舉行。開幕式準備情況如何？有哪些亮點呈現？15日上午，開閉幕式團隊總監李軍等相關負責人用幾個數字概括了軍運會開幕式的準備情況。



開閉幕式主創團隊表示，開幕式已經準備就緒，將力爭完美呈現出一台具有標杆意義的精品佳作，為武漢添彩、給中國增光、讓世界矚目。



——約兩小時精彩呈現。



在開幕式正式舉辦之前，將有持續2個小時的暖場表演。23個富有地域特色和民族風情的表演將從18日下午16:30開始，到18:30左右結束。20:00開幕式正式開始，將持續2小時10分鐘左右。



——三部分主要流程。



第一部分為文藝表演前儀式部分，包括歡迎儀式、軍樂演奏表演、會徽展示、運動員入場儀式、國旗和會旗入場、升旗儀式、貴賓致辭、運動員裁判員代表宣誓、宣布開幕、運動員退場，這部分約一個小時。



第二部分為文藝表演部分。文藝表演的名字叫《和平的薪火》，分為上、下兩篇，上篇名為《泱泱華夏 生生不息》，下篇名為《路路相連 美美與共》，該部分約為50分鐘。



第三部分為文藝表演後儀式部分，包括場內火炬傳遞和點火儀式，最終在主題歌中結束儀式流程。

