蔡英文論文門　林環牆：紙快包不住火了

林環牆在臉書發文質疑蔡英文究竟是哪一年回台任教？（林環牆臉書） 林環牆在臉書發文質疑蔡英文究竟是哪一年回台任教？（林環牆臉書） 中評社台北10月16日電／蔡英文博士論文近來不斷遭外界質疑造假，雖然英國倫敦政經學院（LSE）日前發表聲明，證實蔡英文的學位與博士論文，但仍有人認為疑點重重。旅美學者林環牆今天在臉書三度發文表示，蔡英文的學生紀錄在1982年11月之後的登錄事象可能有造假嫌疑，蔡英文應該是1982年11月退出LSE“碩博士”學程後，就可能已回台灣進入政大教書。



林環牆還找出一位1984年取得東吳大學法研所碩士的林恆論文，他的論文指導教授便是蔡英文，據此質疑1984年蔡已返台任教，無法於1984年取得LSE的博士學位。



林環牆臉書全文如下：



蔡英文應該是1982年11月退出LSE“碩博士”學程後，就可能已回台灣進入政大教書。否則，如何可能擔任兩位在1984年畢業的政大與東吳碩士生的指導教授？



我之前說過：蔡英文的學生紀錄在1982年11月之後的登錄事象可能有造假嫌疑，果然越來越像是如此！



儘管英國校方某些人士試圖掩蓋真相，但紙已包不住火，現在整個掩蓋過程處處都是起火點。



找真相，不分藍綠，大家一起來幫忙！