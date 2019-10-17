林鄭月娥：“珍惜香港”是市民共同願望

林鄭月娥昨日下午在添馬政府總部舉行《行政長官2019年施政報告》記者會（中評社 張心怡攝） 中評社香港10月17日電（記者 張心怡）香港行政長官林鄭月娥昨日發表任內第三份施政報告，並於下午三時在添馬政府總部舉行《行政長官2019年施政報告》記者會。林鄭月娥指出，新一份《施政報告》的標題是“珍惜香港，共建家園”，“珍惜香港”既是一個呼籲，亦是香港市民的共同願望。無論政治立場如何，都希望市民能夠放下分歧，尋求方法一起為香港找出路。



林鄭月娥談到，過去幾個月，香港紛爭不斷，面對著持續升級的暴力，大家都憂心如焚。“香港作為我們的家，我們這一片熱愛的土地，決不是一堆房屋，亦不只是《施政報告附篇》中涵蓋的其他政策措施。”林鄭月娥說，這個家應該包含著大家對於多元文化、自由開放、法治、公平公正、互相尊重和包容等價值的重視，這是香港重要的精神面貌。



“經過了這幾個月，我考慮到我們在施政方面是要多聆聽市民的意見，不應該過分以我們官方的想法為主導，為市民服務。”林鄭月娥表示，這幾個月嚴重的社會紛爭對香港珍而重之的價值發生了一些衝擊和挑戰。她深深明白作為一位從政者不時要醒覺，要確切地掌握民情，亦體會到就算有良好意願，都必須要開放、包容，縱使重視行政效率，亦必須要耐心聆聽。



林鄭月娥在記者會上分享了籌備此次《施政報告》與以往工作的分別。第一，是擺脫了傳統的官方思維，放膽采納一些以往政府往往有保留、但其實又是不少市民樂見的政策措施。例如，突破思維、大膽地用《收回土地條例》收回一些私人土地來興建公營房屋；讓市區重建局在重建項目中提供一些資助房屋給合資格人士；為輪候公屋家庭和其他居住環境差的低收入人士提供恒常現金津貼或坊間爭取的租金津貼；北大嶼山幹線、將軍澳隧道豁免收費，讓駕車人士、營業司機或公共運輸交通更暢通無阻使用這些政府的隧道或管制區等。