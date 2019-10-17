中評觀察：直面大咖　青年關注哪些中美議題

對話會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月17日電（記者 海涵）10月15日下午，中國人民大學重陽研究院特別邀請中國人民大學副校長、中國著名金融學家吳曉球對話“進攻性現實主義”創立者、美國芝加哥大學教授米爾斯海默，就“中美是否正在陷入大國政治的悲劇”展開討論。



在中美關係複雜而又敏感的時期，中美兩位大咖同台對話備受關注。當天下午兩點十分許，距離會議正式開始尚有四十多分鐘，會場內幾乎已經座無虛席，後來者只能密密麻麻地站在會場的四條過道上。



據了解，當天參加講座的人次高達900多人，創下了人大重陽舉辦的系列講座的最高紀錄。前來參加講座的不少是青年人，而他們中很多人都懷揣著米爾斯海默的大作《大國政治的悲劇》或是《大幻滅：自由主義之夢與國際現實主義》，希望講座結束之後可以有幸得到大師簽名。如此盛況儼然一個盛大的“粉絲見面會”。



見到難得一見的“學術偶像”，青年們自然不會放過直接跟“偶像”互動的機會。在開放問答環節，在場的青年人積極踴躍舉手提問。中評社記者觀察到，青年們所提到的問題基本上都是聚焦於中美關係，在中美關係這個大的框架下，又有著不同的角度。梳理下來，大概有以下四個關注點：





關注點一：中美有很多共同利益，難道不該有更多的合作？



對此，米爾斯海默指出，中國和美國是有很多的共同利益，比如在氣候變化和軍售控制方面，中美應該有更好的合作和協作。但是，中美之間又確實存在一些競爭。兩國之間有競爭也有合作，應該是在競爭中合作。

