中評鏡頭：韓國瑜訪小琉球　小朋友也來了

韓國瑜到小琉球三隆宮參拜，現場不少大人帶著小朋友來看熱鬧。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜啟動土地傾聽學習之旅，抵達屏東最後一站離島小琉球，大批支持者如影隨行持續一路跟隨，當地居民也扶老攜幼前來看熱鬧，讓平日的離島特別熱鬧。



琉球鄉隸屬屏東縣，全境坐落於台灣本島西南外海，面積約6.8平方公里，為屏東面積最小的鄉鎮市，有12000多人設籍，進出都要在屏東東港搭船，這幾年來觀光事業非常發達，每逢周末遊客滿滿，小小的島上就有上百家民宿。



韓國瑜16日啟動土地傾聽學習之旅，首站來到屏東縣，傍晚5時韓國瑜從東港的東琉線碼頭搭乘交通客船前往離島小琉球，並準備在當地過夜。



韓國瑜搭乘20分鐘的交通客船後，順利抵達小琉球白沙港，韓在港口受到數百名支持者夾道歡迎。



韓國瑜先到當地信仰中心碧雲寺和三隆宮進行參拜。



韓粉也各自騎機車前往，如影隨行，到兩間廟呼喊“總統好”口號，迎接韓國瑜。



就算天色已昏暗，支持者的熱情依舊沒有消減，仍堅持跟到最後一站。



當地民眾看到有大人物來，也扶老攜幼前來看熱鬧，更有小孩開心拿著青天白日旗，在廟前嬉戲玩耍。



韓國瑜晚間7時30分將會在三隆宮廟埕廣場進行鄉親開講，也是今日最後一個公開行程。