蘇貞昌晤莫健有小動作　副手之爭開戰？

蘇貞昌。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月17日電（記者 洪德諭）蔡政府前後任“行政院長”賴清德與蘇貞昌都是蔡英文2020熱門副手人選，隨著賴清德赴美為蔡助選，挺賴人士順勢發動強推“蔡賴配”；蘇貞昌也有動作，16日在會見美國在台協會（AIT）主席莫健時，流露不少小動作。



賴清德昨日在美國舊金山演講啟動替蔡輔選行程，蘇貞昌則是在下午與AIT主席莫健會面，並透露與蔡關係好，頗有隔空較勁的意味。兩人相比，現年60歲的賴背後擁有獨派的支持，能替蔡英文加分，但卸下院長身分已無舞台；72歲的蘇則是握有行政資源，但加分程度能否如同賴有待商榷，副手人選恐怕仍會有一番角力。



蔡英文在通過初選考驗於6月19日獲得民進黨提名尋求連任後，外界高度關注其副手人選，在初選時的競爭對手賴清德與握有行政資源的蘇貞昌都被視為熱門的人選。



在副手的競逐上，賴清德獲新潮流力拱，包括新系“立委”劉世芳、許智傑在臉書表示“歡迎賴清德歸隊”，替賴清德拉抬聲勢，同時賴也在16日前往美國舊金山向僑胞發表演說，在2020大選首度替蔡英文輔選，在演說中雖然提到與任何職務無關，但強調自己在初選時成功激勵了民進黨，激活了執政團隊，間接透露出自己的貢獻。



針對賴清德蘇貞昌也有了動作，先是在桃園捷運動工時提到，鄭文燦可能以“總統”的身分主持通車典禮，邊緣化賴清德，面對蔡賴配呼聲越來越高，蘇貞昌受訪時則說還早。

