郭柯不選　蔡壁如：部分柯粉無奈投蔡

蔡壁如。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月17日電（記者 鄭羿菲）“郭柯結盟”不選2020後，柯粉究竟流向何方？台灣民眾黨發起人、台北市政府顧問蔡壁如接受中評社訪問表示，週末她陪柯市長全台走透透時，不少焦慮的柯粉還是向她反應，柯市長應想盡辦法出來選，支持柯的力量還是在，“但這股支持柯文哲的力量，有一部分會流向蔡英文”，畢竟柯粉相對理性，而有部分柯粉很無奈地向她表達，“真的要去投票就只能投蔡英文”。



郭柯聯盟退出2020後，藍綠對決幾乎已成定局。永齡基金會顧問、郭台銘幕僚高虹安日前受訪表示，除了不表態的郭粉，其他郭粉選票都已漸漸流向蔡英文。柯粉的支持會流向何方？時常陪伴柯文哲全台走透透接地氣的蔡壁如又觀察到什麼樣的民情？



“這股支持柯文哲的力量，有一部分會流向蔡英文。”蔡壁如接受中評社訪問時表示，她週末假日經常跟柯市長全台走透透，即便柯市長沒有登記連署參選，許多柯粉還是很熱情要跟柯市長排隊拍照，而柯粉們也會向她反應，認為柯市長要考慮搶最後的機會，想盡辦法要出來選2020。



中評社記者問，能不能粗略估計柯粉中有幾成流向蔡英文、有幾成還是支持柯文哲而不投？



蔡壁如搖搖頭說，她沒辦法精確估計，畢竟到地方上願意跟我們握手、講話的，都會是支持我們的，這樣評估比較不客觀，都是同溫層。但她有聽到地方在講，目前有25至30％的中間民眾覺得很悲觀、不想出來投票，相對的也會感染到我們的政黨票。



蔡壁如語氣中透著些許憂心說，很多柯粉們都表達柯文哲沒有出來選2020會很焦慮、得憂鬱症、不知道要不要出來投票，柯粉們認為目前藍綠兩個代表人物都在比爛，導致他們沒有意願出來投票。這也是我們感受到的危機，擔心2020投票率很低，讓民眾黨的政黨票受影響。



蔡壁如舉例指出，上禮拜他們去台中，有一個熱情支持者跑過來很激動、很凶地跟她說“我再也不要相信柯文哲了”，她問到底發生什麼事，柯粉才說柯市長應該要給我們希望，不出來選2020我們怎麼辦？



蔡壁如說，有些柯粉則會請市長加油，並表達市長應該要出來選，她就向柯粉們解釋，柯市長還是希望把第二任期做完，守住正直誠信，“之後再按部就班，也許下一次就出來”。柯粉就會追問，那一定要承諾2024出來，這4年會支持柯市長做好市政，這大概是中南部柯粉們的反應。



至於郭粉的動向，蔡壁如說，有一次在高雄烤肉遇到有一區是郭粉，他們會願意支持民眾黨，但他們也對對郭董有點失望，猜不透郭董怎麼會在最後一刻收手，不過他們還是會給郭董持續加油、支持。



蔡壁如向中評社表示，根據她的觀察，有一部分柯粉還是會流向蔡英文，畢竟柯粉相對理性，她也有遇過柯粉很無奈地跟她訴說，真的要去投票就只能投蔡英文，她就會勸說，那政黨票還是要支持民眾黨，這是她目前在街頭上聽到的聲音啦。