外交部：當前中越關係向好發展局面來之不易

中評社北京10月16日電／2019年10月16日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



應南非國際關係與合作部長潘多爾、法國歐洲和外交部長勒德里昂、瑞士聯邦委員兼外交部長卡西斯邀請，國務委員兼外交部長王毅將於10月17日至23日對南非進行正式訪問，赴法國主持中法高級別人文交流機制第五次會議，赴瑞士主持中瑞第二輪外長級戰略對話。



問：你剛才發布了王毅國務委員赴南非、法國和瑞士訪問及出席有關機制會議的消息。能否介紹一下此訪的有關具體安排？



答：訪問南非期間，王毅國務委員兼外長將會見南非總統拉馬福薩，同南非外長潘多爾舉行會談。此訪旨在推進落實兩國元首達成的共識，深化政治互信，提升雙方在“一帶一路”倡議和中非合作論壇框架下的互利合作，加強在金磚國家、二十國集團和聯合國等多邊平台的協調配合，推動新時期中南全面戰略夥伴關係邁上新台階。



訪問法國期間，王毅國務委員兼外長將會見法國領導人，同勒德里昂外長舉行會談、共同主持中法高級別人文交流機制第五次會議。此次會議是王毅國務委員擔任機制中方主席後首次赴法國主持會議，雙方將就兩國人文領域合作進行深入交流，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。我們希望通過此訪進一步增進中法政治互信，提升雙方各領域合作水平，推動新時期兩國關係邁上新台階。



訪問瑞士期間，王毅國務委員兼外長將會見瑞士聯邦主席毛雷爾，同瑞士聯邦委員兼外長卡西斯共同主持中瑞第二輪外長級戰略對話。建立外長級戰略對話機制是推進中瑞創新戰略夥伴關係發展的重要舉措。首輪對話已於2018年4月在北京舉行。我們相信，王毅國務委員此次赴瑞士主持第二輪戰略對話，將進一步推動落實兩國元首重要共識，鞏固雙方政治互信，促進中瑞創新戰略夥伴關係深入發展。



問：我有兩個問題。第一個問題，中方在回應美國眾議院通過“香港人權與民主法案”時，提到會採取有力反制措施，請問具體反制措施是什麼？第二個問題，據越南媒體報道，越南國家主席阮富仲接受採訪時提到了中越在南海的爭議，希望各方保持克制，並稱越方會堅決捍衛越獨立自主和領土主權安全，請問中方有何回應？



答：關於第一個問題，我們對美國國會眾議院執意通過所謂“香港人權與民主法案”表示強烈憤慨和堅決反對。今天上午，外交部和其他部門已經對此作出表態，中方已經作出了全面回應。



我想再次強調，對於美方的錯誤決定，對於美方損害中方利益的錯誤行為，我們會採取有力的措施予以反制，堅決維護自身的主權、安全和發展利益。至於具體舉措，請你保持關注。



關於第二個問題。當前中越關係向好發展的局面來之不易。我們希望越方同中方一道，堅持通過對話協商管控海上分歧，以實際行動維護南海和平穩定，維護兩國互信合作。這符合雙方的共同利益，也是兩國人民的共同期待。



問：昨天你介紹了中方購買美國農產品的情況，其中提到今年以來中方向美方購買了70萬噸豬肉。但美國農業部公布的最新數據與中方提供的存在約25萬噸的差距，美方數據顯示中方購買的豬肉數量大約為43.5萬噸。為何雙方公布的數據不同？



答：首先感謝你對我昨天表態的關注。我昨天已經說過了，我們是向中方有關部門進行了了解，根據初步掌握的信息介紹的情況。至於你提到的具體問題，建議你向主管部門再去詢問一下。



問：中方是否了解在敘利亞的“突厥斯坦伊斯蘭黨（TIP）”（“東伊運”）人員數量？



答：你提到的具體情況我還不掌握。



我能告訴你的是，“東伊運”是聯合國安理會列名的恐怖組織。近年來，大量“東伊運”分子赴戰亂地區活動，同國際恐怖勢力沆瀣一氣，對有關國家及地區的安全穩定構成了嚴重危害。打擊以“東伊運”為代表的“東突”恐怖勢力是國際反恐鬥爭的重要組成部分。不管其以何名目，在何地活動，都應當受到國際社會的共同打擊。中方支持敘利亞政府反恐努力，願同有關各方加強溝通協作，共同應對恐怖主義威脅，共同維護國際和地區的和平穩定。



問：據報道，美國官員表示，希望中國加強執行對朝鮮制裁，採取措施對朝鮮施壓，從而促使朝鮮以建設性態度參與朝美對話。中方對此有何評論？



答：作為安理會常任理事國和負責任大國，中方在執行安理會涉朝決議問題上一貫認真履行自身國際義務。有關國家也應全面、完整地執行上述決議。半島和談目前正處在關鍵階段。我們希望有關各方共同維護來之不易的緩和局面和對話勢頭，合力推動政治解決進程。



問：今天香港特區行政長官林鄭月娥原計劃發表施政報告，後因部分反對派議員抗議而被迫中斷。外交部對此有何評論？



答：你應該去向國務院港澳辦詢問，這顯然不是一個外交問題。