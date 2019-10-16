婦聯會決議不轉型成政黨　槓上蔡政府

雷倩在常委和律師陪同下一同召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）“中華民國”婦女聯合會16日舉行第13屆第2次會員代表大會，會中對於今年12月6日政黨法所定轉換為政黨之期限一事，經會員代表票決，在晚上7點由主委雷倩出面宣布，以9票贊成61票反對2票廢票，決定婦聯會將堅持其愛“國”敬軍、服務社會之公益宗旨，不轉換為政黨。



內政部16日晚間表示，對於婦聯會決議不轉型為政黨，內政部表示予以尊重，如該會未於今年12月7日前轉型為政黨，將依政黨法規定廢止其立案。



依政黨法規定，政治團體12月6日前申請轉型為政黨，否則面臨清算解散。



由於此次以中國國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡主導的組黨派已運作多日，婦聯會主委雷倩則主張維持社會公益路線，公益派和組黨派對決，從最後結果看來是公益派獲勝。



16日的會議本預定在傍晚5點結束，但因兩派攻防激烈，會議直到晚上近7點才正式結束，雷倩在7位常委及律師的陪同下出面召開記者會。



雷倩表示，政黨法違背人民受“憲法”第十四條保障的結社自由，為違憲之惡法；“內政部”如果年底依該法第43條大規模解散所謂“與本法規定不符”的政黨及政治團體，明顯抵觸“憲法”增修條文第五條對人民政治參與的保障，更是僭越“國家憲政”設計的擴權，會將台灣推向威權復辟的深淵！呼籲民進黨懸崖勒馬，勿讓民主蒙羞！



雷倩說，去年2月1日“行政院”黨產會逕行認定婦聯會為中國國民黨的附隨組織，婦聯會不服提出多起行政訴訟，後經台北高等行政法院裁定停止訴訟程序，等待大法官會議公布“釋憲”結果。在停審期間，黨產會竟於今年3月19日再下行政處分，命令婦聯會將99．3％的財產388億餘元在30日內移轉“國有”，經本會緊急聲請停止執行，高等行政法院於今年4月18日裁定停止執行，該處分之本訴仍在進行中。



面對當前嚴峻的情勢，婦聯會在會員代表大會中經過熱烈討論，咸認為蔣夫人創辦的婦聯會，是為了團結婦女的力量，為“國家”、社會和人民服務，會員們不忘初衷，將全力維繫婦聯會的公益精神，求生存，求發展，走服務社會的道路。

