中評關注：橘將接連靠攏　柯要殲滅宋楚瑜？

柯文哲與黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月17日電（記者 鄭羿菲）親民黨手中握有2020門票，頻躍上新聞版面，外傳黨主席宋楚瑜可能五度親征拉抬政黨票，而新興的台灣民眾黨爭取地方勢力、政黨票等卻動作不斷。民眾黨主席、台北市長柯文哲16日成功拉攏親民黨前台北市議員黃珊珊任副市長，看似白橘合作，但下午卻傳出橘營唯一在台北市的親柯議員林國成退黨，霎那間風雲變色。柯陣營究竟是要與宋陣營合作，抑或是要殲滅橘營奠定2020第三大黨的實力，令人好奇。



台北市政府9月底傳出黃珊珊將接任副市長的消息，外傳柯文哲沒有事先知會，一度讓宋楚瑜十分不滿，但隨著宋楚瑜親自出席10日台北市政府舉辦的升旗活動，再加上黃珊珊16日就任的第一天大方與柯文哲共同受訪，看似柯、宋之間已有合作默契。但黃珊珊受訪時一句“沒有邀請宋楚瑜觀禮布達”，再度讓白橘關係如陷五里霧看不清。



在黃珊珊就任台北市副市長，導致台北市議會僅剩一席市議員後，唯一的橘營北市議員、長期友柯的林國成下午宣布退出親民黨，林國成強調三點，退黨跟柯文哲無關、有與柯文哲談過退黨、不排斥列民眾黨不分區“立委”，白橘之間氣氛霎那間十分詭譎。



親民黨在同一天頓失兩位北市議員席次，全台政治勢力只剩下3席不分區“立委”、6席市議員，若2020政黨票不過5%門檻，勢必將退出“中央”、萎縮成“地方政黨”。



黃珊珊加上林國成的動作，外界大多認為與柯文哲關係匪淺，從柯不選2020的角度觀察，民眾黨與親民黨是競爭關係，都為了衝政黨票而卯足全力，在民進黨吸納時代力量的能量後，柯文哲的動作顯然是比照辦理、吸納親民黨大部分的能量。畢竟宋楚瑜即便第五度親征2020，2016年力挺宋楚瑜的“國會政黨聯盟”主席悟覺妙天則已轉挺中國國民黨2020參選人韓國瑜，親民黨在地方組織的能量恐怕有限。



柯文哲多次南下走透透，也是透過親民黨地方政治人物牽線，跳過親民黨中央，讓橘營內部人士多所微詞，如今加上黃珊珊、林國成持續向柯文哲靠攏，柯的動作恐怕是要殲滅宋楚瑜的親民黨，將民眾黨的利基最大化。宋楚瑜、親民黨如何應對，成為燙手山芋。