婦聯會不轉型政黨　鷹派批雷倩引清兵入關

潘維剛批評雷倩主持會議是橫柴入灶。（中評社資料照） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）因應政黨法規定，“中華民國”婦女聯合會16日召開會員代表大會，討論是否由政治團體轉型為政黨，但全案經會員代表投票後遭否決，不轉換為政黨。但被認為屬於鷹派的婦聯會委員代表潘維剛發出新聞稿批評，今天會議有多項違法，婦聯會主委雷倩是橫柴入灶，將和會員商議後，決定是否提出訴訟，避免歷史悠久的婦聯會終結在雷倩手上。



“行政院”不當黨產會認定婦聯會為國民黨的附屬組織，除凍結婦聯會資產，“內政部”還要求婦聯會不是解散，就是依照政黨法另組政黨，婦聯會在16日舉行會員代表大會，最後以9票贊成，61票反對，2票廢票，決定婦聯會不解散，也不另組政黨，跟民進黨政府槓上。



潘維剛表示，婦聯會這次會議，會議通知未依法於會議前15日送達會員代表，甚至還有多位反對婦聯會解散的會員代表未收到會議通知，被雷倩掌控的秘書處免除會員代表資格，部分會員代表今日到達現場盼參與會議也遭阻擋。



潘維剛更指控，16日下午婦聯會會議，雷倩完全不給其他人討論空間，利用主席權位強渡關山、橫柴入灶，完全沒有絲毫民主風範。潘強調，將和婦聯會其他會員商議後，決定是否提出訴訟，避免婦聯會這個台灣歷史最悠久的婦女團體終結在雷倩手上。



潘維剛委員委任律師葉慶元表示，據婦聯會章程與人團法規定，婦聯會秘書處並沒有將會員代表除名權限，秘書處作為已違反法律規定；會員大會拒絕、不通知或未依法定期限通知會員代表參加，都屬重大違法事項，依法會導致會議及決議無效。



潘維剛指出，據日前新聞指出，婦聯會所有律師都認為婦聯會須轉型為政黨，才能繼續和黨產會與“內政部”法律訴訟，若一旦被“內政部”廢止、解散，相關訴訟也就無以為繼。



潘維剛質疑，雷倩一方面宣稱要和黨產會訟爭到底，另方面卻拒絕讓婦聯會轉型為政黨，要將婦聯會解散，看不懂雷倩葫蘆裡賣什麼藥？希望不是裡應外合，引清兵入關。