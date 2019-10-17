海島夜話　鄉親感動韓把大選初夜留給琉球人

琉球區漁會總幹事蔡寶興（右）大讚韓國瑜真正接地氣，願意來小琉球夜宿，傾聽民意。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東10月17日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日晚間7時半在屏東琉球鄉三隆宮廟埕廣場舉行“琉球夜話”，跟在地居民座談傾聽民意心聲。屏東縣琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，2000年大選時國民黨參選人連戰請兒子連勝文過來，後來連搭直昇機來小琉球，但韓卻是親自搭船來到小琉球，還要夜宿這裡，這是從來都沒有過的，代表韓真的很接地氣。



琉球鄉隸屬屏東縣，全境坐落於台灣本島西南外海，面積約6.8平方公里，為屏東面積最小的鄉鎮市，有12000多人設籍，進出都要在屏東東港搭船，這幾年來觀光事業非常發達，每逢周末遊客滿滿，小小的島上就有上百家民宿。



退休教師黃春生表示，從來沒有一位大選參選人願意到小琉球過夜，黃向現場6、700鄉親說，今晚是韓請假參選2020的“初夜”，感謝韓把“初夜”留給我們。以前我們看韓都是“咻”一下就過去了，但今晚韓就坐在大家面前傾聽我們的心聲。我們一定要力挺韓當選2020。韓跟大家都是基層出身，相信在坐沒有人是富貴人家，韓當選就代表庶民百姓的勝利，今夜及2020年 1月11日讓我們一起寫歷史。



現場有位琉球自點大媽表示，自己最欣賞韓國瑜的就是，韓曾說“放馬過來、恁爸等你”，這代表韓有魄力，我們聽了喜歡。大媽語畢現場響起熱烈掌聲與笑聲；還有一位琉球鄉親說，韓當選2020後我只拜託一件事情，就是請韓廢除蔡英文的“一例一休”，現場再次響起熱烈掌聲。



韓國瑜跟琉球鄉親夜話，話題從琉球免稅店、漁業三法處罰、海上漁權、沖之鳥礁、一例一休等，韓都默默筆記、認真聆聽。



三隆宮也表示，今晚韓國瑜在琉球夜話，原本現場僅準備600張椅子，但鄉親實在熱情，很多人聽到韓今晚要來，都把今天原本要出海捕魚的日期都後延一天，至於沒椅子坐的朋友也要說聲抱歉，因為大家實在太熱情了。



韓國瑜跟琉球鄉親夜話，現場氣氛熱絡，不少鄉親或坐或站，把握近距離了解韓國瑜的機會。