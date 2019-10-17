蔡英文出席新北黨員餐會拉抬“立委”參選人

蔡英文16日晚上參加民進黨新北市資深黨員聯誼餐會，右為余天。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月17日電（記者 李其樺）蔡英文16日晚上出席民進黨新北市黨部舉辦的資深黨員聯誼餐會，除了頒發證書給資深黨員，也為余天等新北市“立委”參選人站台。蔡英文表示，明年選舉將決定台灣未來的走向，呼籲支持者團結，2020一定要守住台灣。



民進黨新北市資深黨員聯誼餐會席開54桌，有500多名黨員參加，包括前台北縣長尤清、民進黨新北市“立委”余天、吳琪銘、蘇巧慧、呂孫綾和蔡沐霖、張銘祐、賴品妤等“立委”參選人、市議員、黨幹部也參加這場餐會。



蔡英文表示，去年九合一大選民進黨選得不好，選民對我們有很多意見，我們也開始檢討，今年3月“立委”補選也是艱難的挑戰，如果民進黨再輸，再爬起來的機會很小，幸好代表民進黨參選新北市“立委”補選的余天不辱使命，成功守住三重，讓民進黨能夠從谷底攀升起來。



蔡英文表示，這3年半執政確實替台灣做了很多的事情，可是許多事只做一半，為了把這些事完成，因此再爭取連任是必要的。2020是場很重要的選舉，將決定台灣的未來的走向，民進黨長期為本土政黨，也是守護台灣主權最有力的政黨，2020一定要拿出所有的力氣守住台灣，為了台灣我們一定要團結。



蔡英文表示，感覺我們的支持者已經開始歸隊了，就像2016年大選民進黨團結的態勢已經出現，最後90天不僅要把所有同志聚集起來，也要爭取社會最大的支持。



蔡英文說，這次選戰國際情勢愈來愈複雜，需要意志堅定、有決心的人執政者才能守住台灣，意志堅定的人也必須有一個團結的政黨在後面做支柱，“意志堅定的人就是我，團結的政黨就是大家”話一說完，台下支持者掌聲如雷。



蔡英文也不忘替余天、呂孫綾等人向台下支持者拉票，當介紹到參選新北市第九選區（中和、永和）的蔡沐霖時，蔡英文還幽默稱蔡沐霖是“她的弟弟”，要大家多多支持。