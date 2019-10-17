港各界支持林鄭施政報告　冀重新啟航

林鄭月娥昨日通過視頻宣讀《施政報告》後召開記者會（中評社 張心怡攝） 中評社香港10月17日電（記者 張心怡）香港行政長官林鄭月娥昨日以視頻形式發表任內第三份《施政報告》，主題為“珍惜香港，共建家園”，內容涉及房屋、土地供應、改善民生和經濟發展。林鄭月娥指出，必須逆轉香港目前悲觀的情緒和制止破壞秩序的行為。只要堅定信心，恪守“一國兩制”原則，依法遏止暴力，盡早恢復社會秩序，相信很快便會見到風雨後的彩虹。香港各界期待特區政府盡快落實相關政策措施，讓香港重新啟航。



行政會議非官守議員歡迎行政長官林鄭月娥發表《行政長官2019年施政報告》，並表示將全力支持行政長官推出多項措施處理社會關注的經濟和民生問題。行政會議非官守議員召集人陳智思說，報告內容聚焦房屋、土地供應、改善民生和經濟發展四個主要課題，新設的《施政報告附篇》亦就多個範疇的現況和未來方向有不少著墨。陳智思還提到，四個多月來香港經歷前所未有的衝擊，反映出一些深層次問題。特區政府在《施政報告》中所作的回應，亦顯示出政府對市民大眾的關愛。相信特首有決心、有能力落實有利香港經濟和民生的措施。



經民聯表示，行政長官林鄭月娥今日透過視像公布新一份《施政報告》，報告重點著墨增加土地和房屋供應、在逆周期下扶助中小企、促進經濟持續發展、支援弱勢社群等方面，著力解決社會問題，希望突破困局。經民聯主席盧偉國以17字形容這份報告：“艱難時期，求破困局。促議而即決，決而快行。”他促請特區政府盡快採取強而有力的措施制止目前社會亂局，盡快讓社會恢復正常秩序。



教育統籌委員會主席雷添良歡迎《行政長官2019年施政報告》中就教育方面提出的多項措施。雷添良談到，本屆政府提出須進行的八項深入研究，當中六項已經完成，不少建議亦已開始實施。他指出，教育是培育人才的關鍵，深信教育局制訂教育措施的推行細節時，會與各持份者保持密切溝通。教統會亦會繼續提供意見，進一步改善香港教育質素，促進香港持續發展。