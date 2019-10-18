中評觀察：國台辦談香港 蔡賣芒果乾沒出路

馬曉光回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京10月18日電（記者 張爽）國台辦16日上午舉行例行記者會，“香港”成為記者提問的高頻詞。中評社記者統計，全場共四次直接問到與香港有關的問題，一次問及與香港事件相關的“芒果乾”的問題。記者們的提問聚焦在蔡英文及民進黨當局對香港事件的表態，發言人馬曉光的回答清晰明確：民進黨為了選舉利益炒作香港問題，台灣人民對此洞若觀火，民進黨的伎倆不會得逞。



在記者會上問及的涉港問題分別是民進黨當局不顧島內也有禁止蒙面遊行的相關規定，大肆攻擊誣蔑香港特區政府出台的《禁止蒙面規例》；台灣內政部門日前發文誣稱香港警察為“黑警”，聲稱這些“黑警”將攜家眷大舉移民台灣，呼籲慎防；香港電競選手因宣揚“港獨”被競賽主辦方除名，美國NBA風波發生後，蔡英文稱會和所有的球迷、玩家一起守護“民主”和“自由”價值；大陸遊客怒撕台大挺香港暴徒的海報，被台灣當局驅逐出境，民進黨當局有些人還以其為犯罪目的而來進行揣度。



這不是國台辦記者會上第一次被問及涉港議題，自今年6月以來，國台辦發言人已經數度在國台辦記者會上回應相關問題。香港事件之所以在國台辦的記者會上受關注，是因為作為最先實施“一國兩制”的地區，香港在回歸之初就被賦予了垂範台灣的使命。今年香港爆發遊行示威之後，民調低迷的蔡英文及民進黨當局如同抓住了救命稻草，頻頻就香港事件公開發聲，炒作“香港的今天就是台灣的明天”，在台灣社會營造一種“亡國感”（諧音“芒果乾”）來爭取選舉利益，蔡英文在社交媒體發文稱，“會更努力捍衛台灣，我跟大家保證，只要有我在，不用擔心台灣變成第二個香港。”



但是，需要指出的是，香港和台灣的情況是不相同的。“一國兩制台灣方案”也不會照搬香港的“一國兩制”，況且香港的暴力示威活動肇因複雜，不能簡單歸因於“一國兩制”。蔡英文炒作香港議題、販賣“芒果乾”，目的十分明確，就是通過這種方式抹黑大陸，抹黑“一國兩制”，營造“只有蔡英文才能救台灣”的錯覺。正如馬曉光在記者會上所指出的，“芒果乾”流淌著綠色的血液，是一杯“鴆毒酒”。民進黨及其當局蓄意炒作這個話題，製造這樣的氛圍，旨在煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，進行選舉動員、撈取選舉利益。



不過，蔡英文的“芒果乾”能賣多久？其實島內民眾已經不買賬，很多人已經看清楚這是蔡政府掩蓋執政無能的遮羞布。香港議題能幫助蔡英文暫時轉移民眾對“私煙案”的注意力，但是不會成為民進黨的選舉提款機，他們會看清，蔡英文政府導致兩岸關係持續惡化、“斷交潮”頻現才是“芒果乾”的主要原因。

