婦聯會不轉型為政黨　台官方：依法將廢止立案

婦聯會決定不轉型為政黨，雷倩16日晚上在常委和律師陪同下一同召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月16日電（記者 洪德諭）政黨法規定，政治團體須於12月7日前申請轉型為政黨，否則將面臨解散。蔣宋美齡1950年創立的婦聯會16日召開會員代表大會，會中決議將不轉型為政黨，對此於此結果“內政部”透過新聞稿表示，如該會未於今年12月7日前轉型為政黨，將依政黨法規定廢止其立案。



民進黨2017年主導“立法院”通過政黨法修正案，迫使政治團體必須在兩年內轉型為政黨，12月6日就是兩年大限，面對此狀況婦聯會16日召開第13屆第2次會員代表大會，經會員代表票決，以9票贊成61票反對，決定婦聯會將堅持其愛“國”敬軍、服務社會之公益宗旨，不轉換為政黨。



對於婦聯會的決議，“內政部”表示予以尊重，如該會未於今年12月7日前轉型為政黨，將依政黨法規定廢止其立案。



“內政部”進一步表示，依政黨法第43條第2項規定，政治團體應於政黨法施行後2年內，也就是在今年12月7日前完成章程修正轉換為政黨，屆期未修正者將依法廢止立案。如婦聯會未依上述規定依限轉換為政黨，“內政部”將辦理廢止立案事宜。



“內政部”指出，依政黨法第43條第3項規定，經廢止立案之政治團體應予解散，其財產之清算，依政黨法第32條規定辦理，即財產清算後如有賸餘者，其賸餘之財產歸屬“國庫”。但因婦聯會之財產已列為不當黨產應收歸“國有”，“內政部”將與不當黨產處理委員會研商後續財產處理事宜。





