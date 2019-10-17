曾銘宗領軍藍黨團　兩大利器主攻綠要害

擔任韓競選總部副總幹事的“立法院”黨團總召兼書記長曾銘宗。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月17日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日請假競選從屏東 “出征”，“立法院”黨團總召兼書記長曾銘宗接受中評社訪問指出，距離選戰還剩80幾天，將率領“立法院”黨團站上火線，以攻擊手的角色全面砲轟蔡英文施政無能，破除蔡護主權的假象。



現為不分區“立委”的曾銘宗傳出將連任，使他不必分心跑選區，可以專心輔選，以其財經專業為國民黨打選戰。



曾銘宗指出，蔡英文認為一路操作恐中、統獨爭議是有票，這是她未來選戰的主軸，重點中的重點，因此，國民黨團主攻的議題，一是要加強論述，破解蔡變本加厲操作“亡國感”，二是打出經濟牌，對應韓國瑜“台灣安全、人民有錢”的訴求。



曾銘宗1959年生，台北大學企業管理博士，曾任“財政部次長”、台灣金控暨台灣銀行董事長、“金管會主委”，2016年出任國民黨不分區“立委”，現為“立院”黨團總召兼黨團書記長，14日接下韓國瑜競選總部副總幹事一職。



曾銘宗16日下午向中評社說明，他是以“立院”黨團大黨鞭的名義擔任副總幹事，負責的任務就是率領黨團站上“空戰”第一線，擔任火線攻擊手的角色，全面砲轟蔡英文施政缺失，破除蔡護主權的假象。



曾銘宗表示，從“立院”黨團的角度來看，這個會期是第九屆“立法院”最後一個會期，也是預算會期，所以公務預算、軍購戰機升級的預算必須通過；另一個重要任務，就是轉化為輔選角色，做好2020大選與區域“立委”選舉，畢竟“立法院”是媒體採訪政治議題的重點場所。



他說，距離選戰還剩80幾天，黨團要深入檢視蔡政府的各項施政，尤其蔡英文執政3年多來除了操作統獨騙選票，內政、外交統統不行，因此不論是弊案或施政無能，都要全力出擊，曝露她施政缺點，讓她原形畢露。



他表示，由於藍委人數只有35人，很多藍委又得返回選區經營選舉爭取連任，所以總質詢結束後，在各個委員會加強質詢的火力，並且會以不分區及台北、新北等選區較近的藍委返回“立院”舉行記者會轟蔡，讓蔡失分。