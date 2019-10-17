中評關注：民進黨中央跟英系不斷過招

民進黨不分區提名，掀起黨內派系鬥爭。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月17日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會16日原訂討論不分區“立委”提名委員會名單，各派系爭相卡位，傳出英系不滿沒有代表列入，而“技術性杯葛”流會。從蔡賴初選、“立委”提名到不分區提名委員會組成等，一再看到黨中央跟英系過招。



今年3月賴清德無預警登記參加黨內初選，當時英系就不滿黨主席卓榮泰怎麼沒有掌握賴的動向，還規劃不到1個月就快速完成初選的時程，讓英系不滿。之後又為了賴清德，導致中執會數度拖延召開。



英系對黨中央的不滿，累積非常多，這次黨中央提名艱困選區“立委”參選人時，英系也刻意杯葛，曾讓中執會因人數不足流會，導致艱困選區“立委”提名往後延了1個星期。據了解，這件事情讓卓榮泰對英系有些不滿，甚至搞不清楚為什麼英系要這樣弄。



這次不分區“立委”提名委員會的組成，由卓榮泰擔任召集人，其餘人選擬提出，包含代表蔡英文競選辦公室的林錫耀、“總統府”秘書長陳菊、“行政院長”蘇貞昌、與第三勢力小黨關係密切的“文化部長”鄭麗君、“正國會”代表、基隆市長林右昌，加上兩位社會人士陳林法學基金會的陳傳岳與台灣智庫榮譽董事長陳博志等人。



這份名單確實沒有出現英系代表，林錫耀跟陳菊是屬於新潮流，林右昌是“正國會”，鄭麗君比較沒有明顯派系，但親近蔡英文以及“正國會”的“交通部長”林佳龍。但傳出這份名單是獲得蔡英文同意，因此，這次“英系造反”應是“立法院長”蘇嘉全的私下運作。



力挺蔡英文的蘇嘉全發動英系等中執委不要去開會，技術性杯葛，爭取談判空間。讓蘇嘉全能進入不分區提名委員會，能夠力保侄子、現任“立委”蘇震清進入不分區安全名單。



但蘇震清今年4月被媒體爆料涉嫌掏空誠美材公司，傳出黨中央可能召開廉政會處理此案，黨內甚至有人質疑形象不好的人，還要入列不分區安全名單嗎？這不是拖垮黨嗎？英系跟黨中央一來一往、頻頻出招，雙方累積出不少情緒與矛盾。