橘營陳鄭權促國親新大整合　力拚下架蔡

陳鄭權。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月18日電（記者 黃文杰）親民黨桃園市服務處處長陳鄭權接受中評社訪問表示，親民黨主席宋楚瑜未必要投入2020大選，乾脆把“入場券”送給中國國民黨2020參選人韓國瑜，也就是全力挺韓，下架蔡英文。他認為，親民黨可以把“立委”人選放在國民黨不分區就好了，不然親民黨拼死拼活，頂多爭取幾席不分區，不如國親合。



陳鄭權進一步主張，國民黨不分區名單由國民黨主席吳敦義、2020參選人韓國瑜、親民黨主席宋楚瑜、新黨主席郁慕明一起討論，這樣泛藍力量先整合，當然可以力抗民進黨蔡英文。



陳鄭權曾任“國大代表”，執業律師，長期擔任親民黨桃園重要幹部。目前為桃園市陳姓宗親會總會長。



宋會不會第五度投入大選？陳鄭權接受中評社訪問透露表示，宋楚瑜兩個禮拜前，來中壢參加喜宴，沒有特別對他提到什麼。但他認為，宋主席為什麼一定要選呢？選2020對宋楚瑜有什麼好處呢？



“這張票，如果是我的意見，建議給韓國瑜！”陳鄭權解釋，就是全力支持韓，宋多的是為“國家”服務的機會，親民黨再怎樣努力，不分區頂多兩到三席，只要把名單放在國民黨就好了，全力支持韓國瑜，目的就是“下架蔡英文”。



被問到，宋楚瑜跟蔡英文關係很好？



陳鄭權認為，宋蔡關係再怎樣好，終究跟蔡還是不同路線，宋會離開國民黨，那是以前國民黨不重視他，自己扯自己後腿，現在挺韓國瑜，大局所逼，也只能這樣子。



他說，很早就預測鴻海創辦人郭台銘，到最後不會選2020，也不會用到親民黨這張入場券。郭的企業都在大陸，大陸會准郭去選嗎？不就保送蔡英文當選？



被問到，“把人選放在國民黨不分區”是指國親共同推薦？不就是國親合嗎？



陳鄭權分析，其實多少國民黨選將，都來自親民黨，好比現在桃園“立委”參選人魯明哲、萬美玲，原先也是親民黨，現在都是國民黨超級戰將，國親共同推薦不分區名單，當然不可能拿到34席，拿一半就已經很不錯，跟民進黨評估拼“國會”過半，不分區可以拿到18席一樣，國民黨在不分區安全名單，放兩席親民黨人選，20名以後放兩席。



會不會擔心親民黨就結束了？



他說，結束有什麼關係呢？把親民黨人選放在國民黨不分區名單就好，好比李鴻鈞、張碩文放進去，共同推薦，一起打拼，再號召支持者全力挺韓國瑜。



陳鄭權認為，國民黨也可給新黨一個不分區，反正新黨選半天，也沒有一席不分區，這樣就是國親新合作。



怎樣看親民黨台北市議員黃珊珊辭去議員身分，接任北市府副市長一職？



陳鄭權指出，黃珊珊也沒有路好走，也不可能一直當議員，但接副市長未必就是台北市長人選，去選台北市長也選不上，



這個動作不是白橘合作嗎？



他說，以後也沒有白色力量，這次就結束了，藍綠對打怎麼可能會有白色力量？