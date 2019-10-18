橘營律師陳鄭權：香港事件平息蔡就沒著力點

陳鄭權。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月18日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨2020參選人韓國瑜開始請假並正式展開大選行程，親民黨桃園市服務處處長陳鄭權接受中評社訪問表示，韓國瑜會有爆發力，民調落後給蔡英文根本不用擔心，因為蔡的氣勢是來自香港反送中，一旦香港事件平息，蔡沒有著力點。



陳鄭權曾任“國大代表”，執業律師，長期擔任親民黨桃園重要幹部。目前為桃園市陳姓宗親會總會長。



韓國瑜16日啟動土地傾聽學習之旅，首站到台灣最南端的恆春進行觀光座談，夜宿小琉球，接著由南往北走，選前剩下87天，韓國瑜還能超越蔡英文嗎？



“韓國瑜會有爆發力！”他認為，民調落後給蔡英文，根本不用擔心，因為蔡的氣勢是來自香港反送中，一旦香港事件平息，蔡沒有著力點。



他認為，蔡英文一直說，由她來守護台灣，問題是，誰沒有守護台灣呢？有比我們大家更守護台灣嗎？還不是拼命花我們納稅錢，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲講的也沒錯，蔡英文只有出一張嘴，不是這樣子嗎？蔡做什麼事呢？香港事件一旦處理好，蔡就沒有著力點。



被問到，怎樣化解藍營內部“討厭韓國瑜”聲浪？



陳鄭權表示，誰會討厭韓國瑜？主要還是郭粉，以及鴻海創辦人郭台銘的態度，只要郭台銘一聲令下，大家全力支持韓，不要讓蔡英文得逞，問題都迎刃而解。



他認為，郭也不用太早喊支持韓國瑜，等到選前最後一個月才來講，還來得及，全部歸隊，藍綠對決、“中華民國”跟“台灣獨立”對決，你守護台灣，我們也守護台灣。



陳鄭權表示，去年韓國瑜選高雄市長，選前兩個禮拜，還認為不會當選，結果贏這麼多，他擔任律師，自己接觸這麼多人，不論看到、聽到，都是挺韓國瑜，怎麼可能民調跟蔡英文差距這麼大？有接到民調電話嗎？根本沒有，只能說“民調”真的有人刻意“調整”。



他指出，韓國瑜其實也很厲害，過去勞工向來都挺民進黨，韓國瑜懂得用“庶民”來爭取這群人認同，把勞工等基層老百姓，轉換成他的支持者，現在變成蔡英文是權貴，含金湯匙出生，也是“芒果蔡”，自種自銷，對抗的是庶民出身的韓國瑜，韓菜之爭，韓國瑜怎麼會輸給蔡英文？



他分析，國親不合作會怎樣？看看2016年大選，朱立倫拿到381萬票，宋楚瑜拿到157萬票，蔡英文689萬票，宋朱合起來得票538萬，足夠跟蔡英文抗衡，蔡英文也不用高興，基本盤就是這些35%，再加一點點，過半也是很困難。



陳鄭權認為，國民黨去年地方選舉，拿下15縣市，根本沒有好好發揮優勢，國民黨縣市長還是比較笨，沒有像民進黨桃園市長鄭文燦，每天辦活動、每天放煙火，替蔡英文連任來努力，重點是民進黨這樣花錢如流水，花的是誰的錢？還不是納稅人的錢。