9月韓國訪日遊客減少58%

中評社香港10月16日電／日本觀光廳16日發佈估算數據稱，9月造訪日本的韓國遊客數較上年同期減少58.1%，僅為20.12萬人次，連續3個月減少。9月降幅超過8月的48.0%，日韓對立的影響日趨嚴重。訪日遊客整體增加5.2%至227.29萬人次。中國大陸和台灣遊客數穩定增長，來自橄欖球世界盃參賽國的訪日遊客也大幅增加。



共同社消息，韓國遊客降幅同比超過50%的情況是受東日本大地震影響的2011年5月後的首次。觀光廳長官田端浩在記者會上稱：“具體無法預見（恢復的趨勢）。”



7月至9月訪日遊客消費額（初值）比上年同期增加9.0%達1.2萬億日元（約合人民幣784億元）。由於與日韓關係惡化的時間重合，韓國減少了32.4%，但中國等的增長彌補了減少部分。



2018年全年訪日遊客數達3119萬人。2019年1至9月為2441.78萬人，同比增加4.0%。但今後日韓對立的長期化加上第19號颱風“海貝思”的影響也令人擔憂。



9月遊客從國家和地區來看，中國大陸居首，增加25.5%至81.91萬人。台灣增加14.3%至37.62萬人。韓國位列第三，之後為香港增加23.6%至15.59萬人。



增幅為兩位數的國家引人注目，英國達84.4%，菲律賓為52.5%，俄羅斯為39.0%等。橄欖球世界盃參賽國的增幅也較高，日本國家旅遊局的估算顯示，除日本外參賽的19個國家和地區增長了36.2%。



9月日本出境遊人數增加7.4%，為175.15萬人。據韓國法務部稱，訪韓日本人同比增加1.5%至25.3萬人，田端稱“也出現了取消（訪韓旅遊）的情況，但在逐漸收斂”。