中評現場：李四川回小琉球開講挺韓鄉親開心

李四川突然出現在台下旁聽座談會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日晚間7時半在屏東琉球鄉三隆宮廟埕廣場舉行“琉球夜話”，和近千名在地居民座談，傾聽民意心聲。高雄市副市長李四川座談會上意外現身上台致詞，講話逗趣，民眾互動過程親切，就像一家人，成為場上焦點。



韓國瑜今走訪屏東鵝鑾鼻、車城、枋寮等地參拜宮廟，並與觀光產業座談、拜訪東港區漁會，下午5時乘船往小琉球，下午6時到小琉球碧雲寺、三隆宮等宮廟參拜，並夜宿小琉球，下午8時與小琉球鄉親展開“琉球夜話鄉親開講”。



李四川是屏東小琉球人，老家在小琉球，當地還有很多親戚，除逢年過節會回老家，也曾以地主身分陪“行政院”前院長江宜樺到小琉球視察。而李四川上午出席市政行程，下午就回到小琉球參加觀世音菩薩得道紀念日廟會活動。



李四川上台時說，他趕來拜拜，結果一堆鄉親因為參加廟會無法到場，而向他講了一堆意見，害他“壓力比你（指韓國瑜）還大”。這番話讓全場哈哈大笑。



李四川說，他今天回來拜拜，並不曉得會遇到韓市長，是接受媒體訪問才聽說高雄有人在罵他。李四川反嗆“身為討海人不怕被罵啦！”李還說，為了小琉球，一定要監督韓市長未來有沒有做到。



李四川也喊話，希望各位鄉親看在他的面子上，一定要讓韓國瑜當選，他才有辦法來監督，還對著台下問“大家說對不對”。



李四川也為國民黨屏東“立委”參選人周家琪、葉壽山兩人助選，他笑說“以後鄉親就不用找我了，改找屏東的“立委”。李四川還埋伏筆“如果有更大條的是要找韓國瑜，那時候再打電話給我就好。”



李四川說話相當逗趣，短短上台講話3分鐘妙語如珠，讓台下鄉親笑聲鼓掌聲不斷。