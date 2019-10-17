中評關注：打造韓流2.0從屏東出征有密碼

韓國瑜啟動傾聽之旅，有不少瞬間可以看出韓其實非常自信，是一種由內而發的自信。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東10月17日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日啟動土地傾聽學習之旅。首日從台灣最南端鵝鑾鼻保安宮出發，再到傍晚的小琉球三隆宮與鄉親夜話，韓一整天共參拜7間廟宇、出席2場座談、一場拜會及一場媒體聯訪，行程緊湊堪稱鐵人之旅。



韓為何選擇從南台灣的屏東出發？除了從南方出發是馬英九與蔡英文昔日選戰的勝利方程式，也牽涉到韓國瑜個人的政治特質及欲爭取2020大選票源的板塊設定。



一直以來“庶民”、“菜市場的賣菜郎”、“不穿西裝”的政治形象是韓國瑜深植民心的符號，這樣的設定讓他成功翻轉高雄，加上南台灣本來就是一、二級產業農林漁牧與製造業居多，更是支持者願意喊出“庶民選“總統”、“總統”選庶民”力道最強的區域。韓欲創造或者複製“韓流2.0”，上述形象不能拋棄，路線不僅更加強化，也更接地氣地去爭取長期被政治菁英所忽略的基層民心。



觀察追隨韓國瑜的粉絲來自四面八方，有高雄、台北、屏東等地，其中一家四口遠從桃園“遠征”自小琉球的支持者，今年57歲的蘇家棋接受中評社訪問表示，我們不算是韓粉，但最重要的是為了自己與孩子未來著想，我們看到一位不一樣的政治人物，也認為韓的表現應該成為一種指標。苦民所苦雖然是老生常談，但韓國瑜至少聽得懂百姓在說什麼，而韓所說的話我們也聽得懂。



支持者道出支持者為何喜歡韓國瑜的那種“感覺”與“信任”，這也是韓能擄獲這麼多基層庶民，願意讓大家自掏腰包愛相隨的政治魅力。



韓國瑜重返政壇的路線設定既然如此，將會繼續走下去。但有時韓粉太過熱情，加上符號鮮明、年齡層偏高，是否就此排擠到其他年齡層及族群，還有待觀察。畢竟距離大選還剩86天，韓先固本再求變陣，還是有機會塑造出2.0版的韓流。只要韓走出去，就有政治動能，這一點韓團隊應該深信不疑。