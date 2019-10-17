全民“英檢” ？韓國瑜批民進黨掩耳盜鈴

韓國瑜臉書16日晚間發文。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄10月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日晚間透過臉書表示，民進黨一到選舉就是攻擊和抹黑，批判民進黨就被貼標籤，似乎現在已經進入全民“英檢”的網路修理時代，這是為施政失敗的掩耳盜鈴。



韓國瑜臉書全文如下：



今年的“國慶”日，到處都插滿了“國旗”，媒體人黃暐瀚提到，“總統府”前的“國慶”大典“元首”高官齊聚，因此“國安”單位用最高規格的維安手段部署現場，導致“國慶”大會一直以來都處於一種“想來的來不了，想走的走不掉”，且到節目尾段人潮稀少的尷尬狀況。這一個公正且為“總統府”澄清的節目片段，卻被綠營民代斷章取義，或因曾批判民進黨政府就被貼上“挺韓國瑜”的標籤，其實他指的不只是這一屆的“國慶”大典，而是多屆以來都是這樣。



我看了也有感而發，在前天的專訪中，我強調為了權力，連同黨的賴清德前院長都能夠抹紅，似乎現在已經進入全民“英檢”的網路修理時代，這是為施政失敗的掩耳盜鈴。



我常提到，選舉要有是非，評論要有良心。去年因為參選市長也常常上節目，不敢說每次都詞能達意，但至少我的本意和初衷都是非常清楚，不會因為選舉到了才拿“國旗”，大喊“中華民國”。現在這場選舉，雙重標準已經變成常態，有台灣價值的就是超買，意見不同被抹紅。民進黨首長爭取自經區是有遠見，我爭取高雄發展自經區被中央酸言酸語，為了選舉搞壞台灣經濟及觀光，台灣社會都變成一國兩制了。



我知道這不是大家所樂見的，今年在高雄展覽館的升旗典禮，我看見民眾熱愛“國家”的眼神，很多人告訴我，好久好久沒有這樣的感覺了，所以，我答應大家，我明年會把它帶到“總統府”前，讓“全國”人民都能一起參與，只有親身感受現場的熱情，才會有真真切切的體會和感動！