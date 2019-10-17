美要求中國外交官報備活動 中方批美設限

美方要求中方外交官與美國地方官和科研機構接觸要實現報備美國國務院。 中評資料照 中評社華盛頓10月16日電（記者 余東暉）特朗普政府16日宣布新規定，要求中國駐美外交官和來美訪問的中國政府官員在對美國教育科研機構、州及地方政府進行訪問和會談之前，要提前通知美國國務院。中國駐美使館批評美方對中國外交官設限違反了《維也納公約》。



美國國務院官員16日下午在就此新舉措舉行的電話背景簡報會上反覆堅稱，這不是對中國官員的限制措施，而是一種對等安排。不是要求中方官員在與美方機構和人員接觸之前要先獲得美方的批准，而只是要求事先知會美國國務院。美方官員表示，此項規定不影響美中之間現有的各種對話。



這些規定涵蓋了中國駐美外交官（包括駐美使領館和聯合國使團官員）和來美官式訪問的中國官員與美國各州、地方和市級政府代表的所有官方會晤，以及對包括美國及其屬地的國家實驗室在內的公共和私營教育和研究機構的所有官方訪問。新規定從16日開始生效。



中方過去一週已經被告知這項新規定。美方不具名高官透露，16日早些時候已經收到中方的第一個通知。美國國務院在公布新規定的同時，還向美國教育和研究機構以及地方政府發出通知，告知它們此項要求中方報告的規定，但沒有要求美方機構也要報告。