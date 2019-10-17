抓住全球價值鏈調整期的新機遇

基於全球價值鏈的變化特征，我們應謀劃應對策略，抓住全球價值鏈結構性變化帶來的新機遇。 中評社北京10月17日電／全球價值鏈是當今全球經濟的一個主要特征。隨著現代運輸和通信技術的高速發展，跨國公司在全球範圍內的資源配置能力逐漸增強，產品的生產過程實現了模塊化、標準化和國際化管理，不同國家和地區融入到不同的生產工序、生產階段和生產環節中，成為世界經濟體的一部分，構成全球價值鏈體系並承擔不同的國際分工。與此同時，貿易與投資、服務和技術擴散高度連接，使全球產業鏈複雜度加深，貿易不再是單純的商品貨物的運輸，更與勞動力素質、公共基礎設施建設、知識產權等緊密相關。



全球價值鏈變化的三個主要特征



經濟參考報發表中國建投研究院馬天月文章分析，金融危機以來，全球價值鏈發生了重大變化。發達國家消費需求的下降、保護主義的擴張蔓延、新興經濟體間的經濟融合、全球生產的加速整合都帶來了全球貿易和投資格局的趨勢性變化。全球價值鏈的重構不僅關係到產業空間結構的趨勢性轉變，也對各個經濟體國際分工變化、未來產業格局的戰略性調整及國家發展機遇具有深遠影響。



全球價值鏈變化主要體現在三個方面：



一是全球價值鏈的增長陷於停滯。自2011年以來，全球價值鏈的增長處於停滯狀態，全球貿易與投資活躍度有所減緩。導致這一現象的原因包括：第一，發達國家消費驅動減弱，居民實際購買能力下降減少了對商品進口和勞務的需求；第二，智能技術革命使發達國家出現了一定程度的製造業回歸現象。新技術革命為發達國家製造業回歸提供了科技支持，減弱了全球產業鏈延伸的動力。日本、歐洲等多個國家製造業企業已經回歸本土，拉動本國製造業就業崗位持續增長；第三，發展中國家產業升級減少了中間品貿易需求。生產加工國將一部分全球價值鏈分工進行內化，實現了進口替代，從而放緩了全球產業鏈的空間延伸速度。



二是全球價值鏈的日益“東漸”。近10年來，全球價值鏈參與度增長最快的區域是東亞、東南亞和南亞，年均增長達到4%以上。亞洲國家全球產業鏈參與度的提升與這些國家的製造業興起密切相關。自1995年起，亞洲地區多數經濟體製造業占GDP比重超過全球平均線20%。其中中國占比最高，接近40%。除參與度提升外，東亞、東南亞、南亞地區在全球產業鏈的生產力也在不斷增強。尤其是2008年金融危機以後，高科技產品占出口比重迅速加大。參與全球產業鏈分工過程也帶動了亞洲國家的就業增長。印度、泰國、馬來西亞、印度尼西亞和越南就業增長幅度高達4%，柬埔寨、孟加拉國漲幅高於5%。



三是中國在全球價值鏈中的地位逐漸變化。近年來，中國世界工廠的優勢地位有所減弱。勞動成本上升使中國在勞動密集型生產的優勢逐漸喪失。同時，中國的製造業實現了一定程度的技術轉型升級。在通用專用設備、資本密集型和技術密集型製造業產業鏈中不斷向價值鏈高附加值環節攀升。智能設備、大數據、物聯網技術在中國發展迅速，已經出現國際領先水平的科技突破。中國的出口產品中，技術複雜產品占比逐年遞增。



全球價值鏈變化帶來的新機遇



文章指出，全球價值鏈變化帶來了挑戰，同時也為發展中國家進一步擴大開放、實現技術升級和經濟結構調整帶來了新機遇。



一是新興經濟體崛起帶來了新的市場機遇。金融危機後，發達國家市場需求出現疲軟，全球價值鏈的東漸顯示了亞洲新興經濟體成為全球經濟增長的新動力。新興經濟體規模與發達國家間的差距逐漸縮小，南南貿易聯繫逐步加強，相互間直接投資穩步增長。在“一帶一路”倡議的帶動下，中國與新興經濟體經濟往來日益密切，為沿線傳統和新興產業的發展都帶來了新的市場機遇。



二是新技術革命正處於醞釀期，為發展中國家科技趕超提供了新機遇。在發達國家積極推進“再工業化”之際，發展中國家也在大力研發智能科技和下一代互聯網技術。近年來，以中國、韓國、印度、俄羅斯等為代表的新興經濟體成為科技進步的重要力量，研發投入的大幅增加以及催生新組織、新業態的制度改革為後發國家趕超發達國家提供了良好條件。新技術革命的醞釀為新興經濟體提升自主創新能力提供了良好機遇。

