周六前未達脫歐協議　約翰遜將要求延期

中評社香港10月17日電／英國脫歐談判剛於周二傳出取得突破消息，不過，歐盟首席談判代表巴尼耶昨日對歐盟委員會說，談判有建設性，但仍有數個重要問題有待解決。英國脫歐事務大臣柏建熙表示，若本月十九日（本周六）或之前未能達成脫歐協議，首相約翰遜會致函歐盟要求延期脫歐。



星島日報報道，英歐的談判周三繼續，歐盟消息人士透露，雙方的談判突處於停滯狀態。愛爾蘭總理瓦拉德卡昨日說：“我認為談判取得進展，可能會達成協議，但目前仍有多個問題需全面解決，希望今天可以完成。”他又說：“若（今天）未能解決分歧，距離十月三十一日（脫歐期限）仍有數周時間，有需要可以加開一次峰會。”雙方都希望在周四、周五舉行的歐盟峰會前達成脫歐協議，好讓歐盟領袖在峰會上批准。



歐盟消息人士透露，談判停滯的主要原因，是英國保守黨的執政盟友北愛民主統一黨（DUP），反對談判代表較早前原則上同意在愛爾蘭設立海關邊境。一名歐盟官員說：“北愛民主統一黨與約翰遜會談時，否決了設立海關邊境的安排。”並說：“英國正與我們繼續談判，但不能像之前般保證，在國會取得多數議員贊成。”英國脫歐事務大臣柏建熙表示，約翰遜會執行蘇格蘭法院的裁決，若本月十九日或之前未能達成脫歐協議，便致函歐盟要求延期脫歐。