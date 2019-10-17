韓國瑜訪琉球鄉農漁會　員工超嗨搶合照

韓國瑜17日上午拜訪琉球鄉農會，受到職員熱烈歡迎。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人韓國瑜啟動土地傾聽學習之旅，展開屏東第二天行程。小琉球的早上有許多韓粉到場，替韓國瑜加油打氣。



韓國瑜17日上午先拜訪琉球鄉農會，再到琉球區漁會拜訪，兩場都是不公開的閉門會議。韓國瑜進到農漁會受到職員的熱烈歡迎。琉球鄉農會理事長蔡文全、琉球區漁會總幹事蔡寶興都出面迎接。



琉球鄉隸屬屏東縣，全境坐落於台灣本島西南外海，面積約6.8平方公里，為屏東面積最小的鄉鎮市，有12000多人設籍，進出都要在屏東東港搭船，這幾年來觀光事業非常發達，每逢周末遊客滿滿，小小的島上就有上百家民宿。



結束農漁會拜訪後，緊接著韓國瑜將參訪昇恆昌免稅商店，再從小琉球白沙碼頭搭乘交通客船回到東港，繼續下午的行程。



韓國瑜中午開始先到潮州三山國王廟參拜，並在潮州聞香閣餐廳參加高鐵和高捷南移座談會。



之後又將趕往萬巒，祝賀豬腳節活動圓滿成功，以及陸續參拜內埔天后宮、全台唯一祭祀唐宋八大家文學大家韓愈的祠堂、內埔鄉龍泉寺。



韓國瑜本日最後一個公開行程會到瑪家鄉北葉村集會所參加固本會報。