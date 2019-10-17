中國空軍成立70年飛行表演　殲20亮相

中評社北京10月17日電／慶祝人民空軍成立70周年航空開放活動，將於10月17日至21日在吉林長春舉辦。



這次航空開放活動，以“壯闊70年、奮飛新時代”為主題，集中展示人民空軍成立70年來特別是黨的十八大以來空軍轉型建設取得的輝煌成就，生動展示實戰空軍、轉型空軍、戰略空軍時代風采。



殲-20、運-20，將首次展翅空軍航空開放活動，展現空天力量、傳播空天文化！



慶祝新中國成立70周年大閱兵，殲-20五機編隊，運-20三機編隊，首次飛越天安門，接受祖國和人民的檢閱。



在新時代練兵備戰中，殲-20戰機列陣人民空軍“王牌部隊”。這支航空兵部隊，曾經擊落擊傷敵機59架，湧現出王海、孫生祿兩位空軍一級戰鬥英雄。在空軍實戰化訓練比武中，他們有10人次奪得空軍“金頭盔”、6人次奪得空軍“金飛鏢”。人民空軍“王牌部隊”有了殲-20戰機，將會更好地擔負起維護國家主權、安全和領土完整的神聖使命。



空軍一級戰鬥英雄王海寄語殲-20列陣“王牌部隊”飛行員



這幾年，“空軍發布”的聲音和殲-20戰機的航跡緊密相連。從2016年10月28日首次發布“空軍試飛員將駕殲-20飛機亮相中國航展”的消息後，還陸續發布了“殲-20戰機列裝空軍作戰部隊”、“空軍殲-20戰機首次開展海上方向實戰化訓練”等消息，從單機展翅到七機編隊，是長空鑄劍的航跡，更是強國興軍的航跡。一道道壯闊航跡畫出一個同心圓：殲-20志存高遠，殲-20走近民眾。



新時代練兵備戰，空軍實戰化訓練有了“擎電”新品牌！



慶祝新中國成立70周年大閱兵，支援保障機梯隊展示的飛機，電子戰飛機是重要組成部分。信息化體系作戰，誰奪取制電磁權，誰就掌握戰爭進程。



在新時代練兵備戰中，空軍加強電子戰能力建設邁出新步伐。“擎電”演練作為空軍實戰化訓練的新品牌，正在牽引空軍電子戰能力全面提升。

