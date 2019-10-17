法治是最好的營商環境

中評社北京10月17日電／近日召開的國務院常務會議審議通過《優化營商環境條例(草案)》，以政府立法為各類市場主體投資興業提供制度保障。該草案將近年來“放管服”改革中行之有效的經驗做法上升為法規，並對標國際先進水平，確立了對內外資企業等各類市場主體一視同仁的營商環境基本制度規範。



經濟日報發表時評人劉武俊文章表示，制定專門行政法規，推進市場化法治化國際化營商環境建設，是深化改革開放、促進公平競爭、增強市場活力和經濟內生動力、推動高質量發展的重要舉措。實現營商環境的法治化，要求依法平等保護各類市場主體產權和合法權益。法治能規範政府和市場的邊界，尊重市場經濟規律，通過市場化手段，在法治框架內調整各類市場主體的利益關係。法治能依法平等保護各類市場主體產權和合法權益，優化制度環境，讓遵紀守法的企業不吃虧，讓企業家安心經營、放心投資、專心創業。



文章稱，近年來，中國營商環境穩步提升。2018年世界銀行發布的《營商環境報告》顯示，中國的營商環境排名在一年內就從第78位上升到第46位，是全球營商環境改善最顯著的經濟體。到2018年底，國務院圍繞協同推進“放管服”改革，先後取消和下放國務院部門行政審批事項的比例達45%，徹底終結非行政許可審批，清理規範國務院部門行政審批中介服務事項達74%。工商登記前置審批事項壓減87%。中央設立的行政事業性收費項目減少73.5%，政府性基金減少30%，政府定價的經營服務性收費項目大幅壓縮。部門設置職業資格削減77%，營商環境明顯改善。



文章指出，儘管各地營商環境優化的成績明顯，但對標國際一流水平仍然存在一定差距，一些長期困擾市場主體的痛點難點堵點問題仍然突出，在營商環境的一些關鍵領域和環節，仍然有很大的提升空間。一些“放管服”改革實踐中行之有效的改革舉措，因缺乏明確的法律法規依據，難以進一步複制推廣。各地各部門在優化營商環境改革實踐中形成的成熟經驗，也迫切需要通過立法的形式固化。因而，從國家層面加快營商環境專門立法勢在必行。



同時，制定專門行政法規推進市場化法治化國際化營商環境建設，也是深化改革開放、促進公平競爭、增強市場活力和經濟內生動力、推動高質量發展的重要舉措。《優化營商環境條例(草案)》對標國際先進水平，確立對內外資企業等各類市場主體一視同仁的營商環境基本制度規範，顯然有助於提高營商環境國際化水平，有助於進一步推進改革開放。



此外，《優化營商環境條例(草案)》明確提出加強市場主體保護。這種以行政法規形式確立的剛性規則，有助於克服地方上各種“紅頭文件”朝令夕改的隨意性和不穩定性，有望為廣大企業家吃下“定心丸”。



當然，這部條例究竟實施效果如何，還有賴於各地執法部門和司法機關的智慧和決心。期待各地執法部門和司法機關認真貫徹落實條例，依法平等保護各類市場主體產權和合法權益，為“法治就是最好的營商環境”添加注腳。

