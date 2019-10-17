大華網路報：粗暴戕害民主　奢談“全民團結”

中評社香港10月17日電／大華網路報今天是非集專欄說，2020“總統”大選倒數86天，隨著韓國瑜請假全心投入選戰，藍綠陣營進入攻防白熱化階段。拿不出具體政績作為爭取連任訴求的蔡英文，除了搬出“反中、抗中、仇中”老招數，就是蹭著“中華民國”做做樣子，雙十慶典手拿“國旗”、演說中多提了幾次“中華民國”，不過，卻又說“中華民國台灣”，是整個社會最大的共識”。在大選前的雙十慶典，蔡這些動作的司馬昭之心路人皆知--全是為了選票考量而已。



誠如台灣民意基金會董事長遊盈隆所說，“蔡英文成為第一位毫不保留擁抱‘中華民國’的現任民進黨籍‘總統’”，這項歷史紀錄是光榮抑或難堪?歷史自有評價，人心自有感受，社會自有公道”。的確，過去3年多來持續不斷推動“去中國化”、“去“中華民國”化”，將“中華民國”視為“流亡政府”的蔡英文，像臨時抱佛腳般的表演“擁抱“中華民國”，真的能夠在明年1月11日的大選中，因此獲得多數民意投票支持，順利連任繼續擔當第15任“中華民國總統”的重責大任嗎?歷史的評價、人心的感受、社會的公道，恐怕是很難正面回應蔡英文言行不一的政治算計。



蔡英文治國無成、百姓反感、失去信任的最大關鍵，其實是出在她始終未能開誠佈公、真心踏實面對支持她的選民。“兩岸維持現狀”的承諾，在剛上台沒多久，即自毀殆盡；依據“中華民國憲法”精神而來的九二共識，被她視為“洪水猛獸”，今年初開始，更抹紅“九二共識等於一國兩制”；兩岸關係和平穩定發展的根基，三年多來腐蝕成為台海衝突對立的惡夢。