IMF：全球金融條件更加寬鬆但脆弱性繼續累積

中評社北京10月17日電／國際貨幣基金組織（IMF）16日表示，最近半年來全球金融條件進一步寬鬆，但部分部門和國家的金融脆弱性進一步累積，各國應盡快解決貿易緊張局勢，並在金融監管上強化國際合作。



IMF當天發布的半年度《全球金融穩定報告》顯示，與今年4月份發布的報告相比金融條件進一步寬鬆，在近期內為經濟提供了支撐，但寬鬆的金融條件鼓勵了金融冒險行為，導致部分部門和國家的金融脆弱性進一步累積。



報告指出，當前全球金融體系的脆弱性包括企業債務負擔加劇、機構投資者增持風險更高但流動性更差的資產、以及部分發展中經濟體更加依賴外部借款。



IMF貨幣和資本市場部負責人托比亞斯·阿德里安當天表示，自4月份報告發布以來，全球金融市場一直受到貿易緊張局勢影響，並因持續的政策不確定性而失去平衡。他呼籲各國決策機構迅速行動起來減少金融脆弱性。



報告建議，各國應通過更嚴格的監管和宏觀審慎監督解決企業脆弱性問題，通過加強監督和披露應對與機構投資者相關的風險，實施審慎的主權債管理手段和框架。此外，各國還應解決貿易緊張局勢，敲定並全面落實全球監管改革議程，避免監管標準倒退，並確保在2021年年底前從倫敦銀行間同業拆借利率（LIBOR）平穩過渡到新的參考利率。



來源：新華網