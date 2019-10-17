防範化解金融風險容不得半點鬆勁

中評社北京10月17日電／穆迪投資者服務公司日前發表的《2019年上半年中國影子銀行》研報顯示，2019年上半年，中國廣義影子銀行資產縮減人民幣近1.7萬億元，至人民幣59.6萬億元，是2016年底以來的最低水平。



經濟日報發表記者周琳述評文章表示，在整體信貸擴張有所放緩背景下，今年以來，影子銀行風險有所下降，A股總體走勢平穩，股權質押風險得到初步控制，債券違約規模沒有明顯增加，銀行整體風險在收斂。儘管如此，當前防風險的擔子依然繁重，容不得半點馬虎和閃失。



三大攻堅戰雖然初戰告捷，但仍然有不少任務需要完成，今年正是“啃硬骨頭”的關鍵期。從金融市場風險釋放的階段看，目前市場頂著外部不利因素的壓力，正在加速“排雷”出清。自2014年以來，監管部門先後提出打破剛性兌付、抑制資產泡沫、防控金融風險等政策。在一系列內外部因素作用下，影子銀行風險、房地產泡沫風險得到明顯控制，債券違約個案有所增加，違約類型多樣化，P2P網絡貸款備案整頓提速，部分違規私募基金被查處，第三方財富管理公司提前“爆雷”，少數中小商業銀行理財產品兌付問題加速解決……這些監管部門張弛有度的主動“排雷”事件表明，當前中國經濟發展面臨新的風險挑戰，雖然金融風險取得階段性緩釋，市場各方仍須增強憂患意識，市場“出清”的過程尚未結束，要善於化危為機，辦好自己的事。



文章分析，從市場定位和使命看，金融領域尤其是資本市場重要性提升，防風險需要投入更多精力，優化形成新的思路。新時代賦予了資本市場新的定位和使命。資本市場在金融運行中具有牽一發而動全身的作用，要通過深化改革，打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。資本市場已不再是過去簡單的要素市場、國民經濟重要組成部分，而是國民經濟的“晴雨表”，聯通千行百業，牽系千家萬戶，是一個兼具政治、經濟、文化、社會等特征的綜合體，資本市場的穩定健康發展對於金融風險防控和經濟高質量發展意義非凡。



從風險點的暴露類型看，目前防控金融風險的形勢依然很嚴峻，金融業鏈條長，市場信息不對稱，金融領域風險點多面廣，新的風險點具有複雜性、突發性、傳染性。今年以來，無論是違約債券數量，理財子公司“踩雷”數量，還是上市公司高管涉嫌違法違規的案例數量，與往年相比均未出現明顯下降。違約類型不僅涉及民營企業，而且涉及合資企業、國有企業，甚至少數持牌金融機構也牽涉其中。要合理解決這些問題，不能孤立地“頭痛醫頭腳痛醫腳”，要結合新發展理念、金融業發展規律以及服務實體經濟的宗旨，強化服務意識，努力實現經濟價值和社會價值統一。



一方面，要繼續保持底線思維，綳緊防風險這根弦，增強憂患意識，把主動防範化解系統性金融風險放在更加重要位置，完善早識別、早預警、早發現、早處置的金融市場風險防控機制，下好先手棋，打好主動仗。另一方面，要堅持穩定大局、統籌協調、分類施策、“精准拆彈”的工作方針，發揮監管合力，統一、協調、協同作戰，對商業銀行風險、股票質押、債券違約、私募基金及場外配資等重點領域的風險，堅決管住增量風險，有效化解存量風險。



文章強調，金融領域的“安全生產”永遠沒有“假期”，各方必須增強使命感、責任感，堅持穩中求進的工作總基調，加快金融領域改革開放，大力發展直接融資，促進多層次資本市場健康發展，保持防範化解金融風險警鐘長鳴。

