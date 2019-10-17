中國特色糧食安全之路越走越寬廣

中評社北京10月17日電／所貴惟賢，所寶惟穀。糧食事關國運民生，糧食安全是國家安全的重要基礎。



人民日報發表評論員文章稱，“中國人口占世界的近1/5，糧食產量約占世界的1/4。中國依靠自身力量端牢自己的飯碗，實現了由‘吃不飽’到‘吃得飽’，並且‘吃得好’的歷史性轉變。”日前，國務院新聞辦公室發表《中國的糧食安全》白皮書，全面介紹中國糧食安全成就，深入闡述新時期國家糧食安全戰略，充分展示中國為維護世界糧食安全、促進共同發展作出的積極貢獻，鄭重宣示中國有條件、有能力、有信心依靠自身力量築牢國家糧食安全防線，對於增進國際社會對中國糧食安全的了解具有重要作用。



文章介紹，新中國成立後，中國始終把解決人民吃飯問題作為治國安邦的首要任務。70年來，在中國共產黨領導下，中國依靠自己的力量實現了糧食基本自給，不僅成功解決了近14億人口的吃飯問題，而且居民生活質量和營養水平顯著提升，糧食安全取得了舉世矚目的巨大成就。特別是黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央把糧食安全作為治國理政的頭等大事，提出了“確保穀物基本自給、口糧絕對安全”的新糧食安全觀，確立了以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐的國家糧食安全戰略，走出了一條中國特色糧食安全之路。中國依靠自身力量端牢自己的飯碗，這既是中國人民自己發展取得的偉大成就，也是為世界糧食安全作出的重大貢獻。



文章指出，確保國家糧食安全，我們堅定走中國特色糧食安全之路。我們立足本國國情、糧情，貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，落實高質量發展要求，實施新時期國家糧食安全戰略。我們穩步提升糧食生產能力，保護和調動糧食種植積極性，創新完善糧食市場體系，健全完善國家宏觀調控，大力發展糧食產業經濟，全面建立糧食科技創新體系，著力強化依法管理合規經營。今天，更高層次、更高質量、更有效率、更可持續的糧食安全保障體系逐步建立，國家糧食安全保障更加有力，中國特色糧食安全之路越走越穩健、越走越寬廣。



維護世界糧食安全，中國積極參與世界糧食安全治理。糧食安全是世界和平與發展的重要保障，中國始終是維護世界糧食安全的積極力量。中國積極踐行自由貿易理念，加強國際交流與合作，堅定維護多邊貿易體系，落實聯合國2030年可持續發展議程，為促進世界糧食事業健康發展、維護世界糧食安全作出了重要貢獻。面向未來，中國將繼續遵循開放包容、平等互利、合作共贏的原則，努力構建糧食對外開放新格局，與世界各國一道，加強合作，共同發展，為維護世界糧食安全作出不懈努力。



文章最後說，倉廩實，天下安。今天，中國人民既要“吃得飽”，更要“吃得好”“吃得放心”。奮進新時代、踏上新征程，中國將在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，始終以人民對美好生活的向往為奮鬥目標，推動糧食產業高質量發展，提高國家糧食安全保障能力，為人民獲得更多福祉奠定堅實根基，為推動構建人類命運共同體作出新的貢獻。

