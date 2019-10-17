數字經濟打造中國“新藍海”

中評社北京10月17日電／放眼全球的數字經濟浪潮，能不能抓住機遇，加速向以網絡信息技術產業為重要內容的經濟活動轉變，成為各國經濟發展的關鍵之舉。10月13日，2019中國國際數字經濟博覽會在河北省石家莊市圓滿閉幕。數字經濟發展再一次成為了社會關注的焦點。



習近平總書記指出：“當今世界，科技革命和產業變革日新月異，數字經濟蓬勃發展，深刻改變著人類生產生活方式，對各國經濟社會發展、全球治理體系、人類文明進程影響深遠。”事實證明確實如此，當前對於中國來說，數字經濟既是中國經濟提質增效的新變量，也是中國經濟轉型增長的“新藍海”，不僅促進經濟的蓬勃發展，同時也影響著人們生產和生活的方方面面。



對於數字經濟發展來說，機會轉瞬即逝。放眼全球的數字經濟浪潮，能不能抓住機遇，加速向以網絡信息技術產業為重要內容的經濟活動轉變，成為各國經濟發展的關鍵之舉。有統計顯示，未來幾年，數字經濟在全球經濟的占比將達到22.5%，面對如此龐大的經濟誘惑，不少發達國家紛紛開始了一輪新“淘金熱”。英國出台《數字經濟戰略（2015—2018）》，旨在建設數字化強國；德國提出“數字戰略2025”，明確了德國製造轉型和構建未來數字社會的思路；日本提出建設“超智能社會”，最大限度地將網絡空間與現實空間融合，促進線上線下的共同發展。



當前，數字經濟已經滲透到人們生產和生活中的各個角落。站在城市的街頭，無論是街邊的商販，還是商場超市，無處不在的二維碼，就能明顯感受到數字浪潮帶來的衝擊。在現實中，電子商務平台更是驚人，據統計，2018年電子商務交易額為31.63萬億元，網絡零售額超9萬億元，網絡支付用戶規模達6億；外賣小哥已經成為街頭巷尾一道亮麗的風景，他們穿梭在城市的大街小巷，讓人們足不出戶幾乎就能買到任何想買的東西…………



數字經濟的背後展現出的是中國創新的實力。在“互聯網＋”和大眾創業萬眾創新浪潮推動下，平台型大企業和“專精特新”中小企業將蓬勃發展。當前，中國物聯網行業正進入“集成創新、跨界融合和規模化發展”的新階段，智能可穿戴設備、智能家電、智能網聯汽車、智能機器人等數以萬億計的新設備接入網絡，形成海量數據，帶來應用的爆發性增長。而5G被認為是未來關鍵網絡的基礎設施，已成為新一代信息技術的發展方向和戰略制高點，尤其是華為5G的技術水平已經世界領先，未來必將催生出一批新技術的發展和成熟。



遙望30年多年前，中國發出一封“越過長城，走向世界”的電子郵件，昭示了走向開放、擁抱寰宇的初心。今天，當中國邀請全世界共謀數字經濟的美好未來，更加彰顯出中國以數字經濟造福世界的決心，建設網絡命運共同體沒有旁觀者，攜手同行才能共創美好未來。



來源：金羊網 作者：雨露



