歐元區失業率緣何逆勢下降

中評社北京10月17日電／近期，歐元區出現了一種不合常理的經濟現象——經濟增速下降，失業率居然也同時下降；在經濟增速下滑最快的幾個國家，失業率下降速度也最快。



例如，在意大利和西班牙，8月份失業率分別為9.5%和13.8%，較上月分別下降0.3%和0.1%。市場預期，西班牙今年全年失業率有望延續持續下行趨勢，或降至13.7%，並創下11年來新低。西班牙新增就業主要集中在旅遊業等第三產業，第二季度增加了31.3萬個固定工作崗位，臨時工崗位則增加了16.6萬個，工作崗位增加數遠遠超過同期該國新增21萬勞動力的規模。從整體看，歐元區19個國家平均失業率從5年前的11.5%一路降至今年8月份的7.4%，正處於2008年國際金融危機以來的最低水平。



這種“失業率逆勢下降”現象，著實讓信奉“低失業率通常與高增長相關”理念的人大跌眼鏡。因為，上述國家不僅近期經濟增長表現不佳，製造業更是出現萎縮跡象，連歐元也呈現持續貶值態勢，市場甚至已形成“歐元區正走向衰退”的預期。在素有“歐洲經濟引擎”之稱的德國，近日大幅下調了2019年經濟增速至0.5%，較其4月份預測下調了0.3%。歐洲央行數據則顯示，7月份歐元區通貨膨脹率降至1.1%，經濟下滑態勢明顯，歐元區通貨緊縮風險有所抬頭。對此，力爭站好最後一班崗的歐洲央行行長德拉吉緊急呼籲各成員國，僅憑貨幣政策已不足以應對經濟下滑風險，亟需運用財政政策干預，不僅歐洲央行和國際貨幣基金組織要擴大支出，整個歐元區都須盡快形成調整財政支出上限的共識。



為此，歐洲央行新近發布報告指出，以歐元區前12大經濟體為研究對象，歐元區本輪就業擴張始於2013年第二季度，累計新增約1100萬個工作崗位，失業率幾乎接近2008年國際金融危機前的水平。但是，同期勞動生產率和實際工資水平增長卻相對疲弱，反映出歐元區經濟的某些深層問題。歐洲央行專家發現，本輪就業擴張的邊際增長率低於此前幾輪。例如，1995年至2008年間，歐元區出現了有史以來最長的一輪就業擴張期，年均就業增長率為1.4%，高於本輪的1.2%。與此同時，歐洲央行專家還發現，從就業情況對實際GDP的彈性這一指標看，本輪就業擴張期間年均實際GDP增速與此前幾輪相比是最慢的。



可見，天上不會掉餡餅。歐洲央行報告指出，從歷史角度看，歐元區本輪就業擴張應從幾個方面引起重視。第一，30多年來，歐元區平均失業率始終位於8%以上。但是，自2013年第二季度以來，歐元區年均失業率不僅以0.7%的速度大幅遞減至8%以下，而且這一下降速度前所未有，與上世紀70年代歐洲部分主要經濟體在就業領域實行結構改革後的情形比較相似。市場預期，如果歐元區失業率繼續保持這一遞減速度，到2020年這一指標將回落至2008年國際金融危機前的水平，甚至有望接近上世紀80年代那個“歐洲黃金時代”的低位。



第二，歐元區本輪就業擴張與GDP增速不匹配的現象，揭示出了經典經濟學理論存在的“豁免情形”。以往，兩者間的關係主要受勞動力市場和產品市場結構性改革、勞動力在產業間流動的長期態勢所影響。如今，勞動力市場規模尤其是就業形勢，也要受到單位勞動力和單位勞動生產率實際所需成本調節的影響。也就是說，即便在經濟增長表現欠佳時，通過降低成本，也能刺激市場對勞動力的有效需求，進而實現就業崗位增加或失業率下降。



第三，無論是就業擴張，還是失業減少，都未對勞動成本和勞動生產率造成顯著影響。歐洲央行數據顯示，近6年來，歐元區實際工資年均增速僅為0.3%，低於1995年至2008年間的0.5%；勞動生產率年均增速僅為0.7%，遠低於1995年至2008年間的1.1%。這導致單位勞動成本出現持續下降，進而造成單位勞動力產出的GDP實際上呈下行態勢。換句話說，實際收入對勞動生產率提高的促進作用逐漸弱化。歐盟委員會數據顯示，歐元區勞動生產率不僅未恢復至2008年國際金融危機前的水平，更是遠低於所謂的“歐洲黃金時代”。



正如新任國際貨幣基金組織執行總裁格奧爾基耶娃所言，“對人力資本的投資才是經濟增長的不竭動力”。沒有勞動生產率提高的經濟增長和削減勞動力成本的就業擴張，是否值得被效仿？相信，歐元區就業形勢的新變化，對全世界都是個啟示。



來源：經濟日報 作者：田原

