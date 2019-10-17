解決就業問題要從供給和需求兩端共同發力

中評社北京10月17日電／“解決就業問題要從就業的供給和需求兩端共同發力：一方面要做強經濟，發揮經濟增長對就業的拉動作用，創造更多的崗位需求；另一方面要增強勞動者的技能和競爭力，提高勞動力供給質量。同時，加強政策引導，強化配套保障體系建設，破解就業的結構性矛盾。”全國政協經濟委員會主任、原中國銀監會主席尚福林在參加人民政協報主辦的“穩就業促雙創聚人才，促中國經濟高質量發展”座談會時提出上述觀點。



尚福林表示，就業問題事關全局，牽一發而動全身。現階段情況看，就業形勢比較穩定，實現新增就業總體目標的壓力不大；從長期看，國際經濟形勢複雜多變，影響國內經濟的因素和困難挑戰增多，就業結構性矛盾突出。



在就業需求端上，核心是大力發展經濟，深化供給側結構性改革，發揮市場在資源配置中的決定性作用：一是大力發展實體經濟，加快傳統製造業等勞動密集型產業的技術升級改造，增強產業吸納就業的能力；二是充分利用京津冀協同發展、西部大開發、東北振興、粵港澳大灣區、長江經濟帶等重大區域戰略實施，在區域協調發展中有序引導產業轉移，創造就業崗位，化解就業矛盾；三是鼓勵發展共享經濟、平台經濟等新經濟、新業態，探索拓展就業新模式；四是繼續發揮民營、小微企業吸納就業的主力軍作用，把減稅降費政策落到實處，構建良好的營商環境，增強企業發展信心，充分激發市場主體活力。



在就業供給端上，關鍵要抓好重點人群的就業問題，用好用足現有已經出台的就業政策，有針對性地研究重點群體的政策保障體系：一是大力發展以市場為導向的多層次、多元化的教育與人才培養體系。發展現代化高質量、高水平的職業教育、技工教育，抓緊補齊技術人才短板。二是完善穩崗轉崗政策，加大產業結構調整後再培訓、再就業力度，做好就業幫扶和托底安置。三是探索建立平台經濟新業態下的符合靈活就業特點的勞動保護、社會保障體系。四是發揮金融杠杆的撬動作用，加大對於大學生創業、農民工返鄉創業、下崗職工再就業等各類就業群體的金融支持。



來源:經濟參考報 作者：金輝

