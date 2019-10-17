規範住房租賃市場須完善信用體系

中評社北京10月17日電／日前，在全國住房租賃中介機構“守法經營、誠信服務”公開承諾活動中，住房租賃中介機構代表現場宣讀承諾書，100家有影響的住房租賃中介機構簽署承諾，共同號召全行業守法經營、誠信服務。



網民指出，全國住房租賃市場快速發展，越來越多的人通過租房解決居住問題，住房租賃已成為解決城鎮居民居住問題的重要渠道。住房租賃中介機構要用實際行動踐行承諾，加強行業自律管理。同時相關部門應該完善信用體系建設，逐步建立房地產經紀機構信用檔案管理平台，落實中介機構備案管理。



網民“伊一”表示，住房租賃市場和機構化專業化住房租賃企業的發展，對穩定住房租賃關係發揮了重要作用。但發展的過程中也暴露出一些問題，如發布虛假房源信息、隱瞞住房出租重要信息、捏造散布漲租信息、惡意克扣押金租金、出租有嚴重甲醛污染的住房等行業亂象，擾亂了市場秩序，嚴重侵害了群眾利益。



網民“秦虹”認為，租賃市場的發展離不開中介服務，中介隊伍素質的高低，直接影響租賃市場的規範程度。對企業來講，未來一方面要提高專業化水平，積累更多的經驗和人才；另一方面還要用實際行動加強自律管理，杜絕“黑中介”現象複燃。



破除行業陋習，是一個道阻且長的過程。網民“劉俊海”指出，除了企業自律管理，相關部門還要完善信用體系建設，逐步建立住房租賃中介機構信用檔案管理平台，落實中介機構備案管理。定期發布住房租賃中介機構的信用檔案、受理舉報投訴及處理結果反饋。同時還要建立失信聯合懲戒制度和多部門聯動監管機制，加大對住房租賃中介機構的監督檢查。



網民“朱樹英”建議，應完善房屋租賃市場機制，增加供應，壯大市場主體做大規模，穩定租賃關係，加強權益保障提高服務質量。同時，加強中介服務人員的培訓，提升素質。



來源:經濟參考報 作者：李奕蕾

