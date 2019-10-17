大華網：民進黨期待港動亂證明一國兩制失敗?

中評社香港10月17日電／大華網路報今天發表時評說，香港“勇武派”在街頭製造動亂，至今仍未見平息的跡象。而民進黨和國民黨仍對整個示威事件，未改支持其係爭取民主自由的立場。然而，若國民黨拿香跟著民進黨拜，僅表達支持香港爭取民主和自由，其實就和民進黨一樣，未把香港人當成自己的同胞，因而也未能給予香港正面與有效的協助。



國民黨由於被民進黨抹紅成支持“一國兩制”，需要極力擺脫將出賣“中華民國”主權的負面觀感，所以在面對香港動亂事件的態度上，顯得處處投鼠忌器而又自我設限。事實上，香港在“一國兩制”下仍有實現民主權利的空間，諸如台灣已實施的“創制”和“複決”的“公民投票”，國民黨未嘗不可呼籲香港仿效，作為化解衝突的方案之一，並表達追求民主不能破壞既有的法治和自由。



目前香港示威勢力中的“和理非”(和平、理性、非暴力)派，已成了“非理和”(非理性及非和平)，坐任橫行街頭的“勇武派”成為爭取民主自由的代表。“勇武派”已使得今年6月以來的示威訴求變質，而他們更不乏有宣稱就是在“抗中”與進行“革命”者。但令人憂心的是，“勇武派”似乎沒想到該如何收場？也不知道他們最後要的是否包括在“一國兩制”下擁有民主普選？畢竟，一些不承認自己是“中國人”的“港獨”，仍然可在滋事的“勇武派”中看到他們的身影和吶喊。



時評說，香港示威群眾一開始喊出了“今日香港，明日台灣”的口號，這可能是與台灣獨派人士的“合謀”，用來為民進黨的選情助攻；但也有可能港人示威者的原意，是希望借助台灣這個“外力”來向港府和中共施壓。但問題是，香港除了現行的“一國兩制”外，有可能“獨立建國”嗎？被視為港獨的黃之鋒否認他們追求“香港獨立”，但反對港府的示威者難道追求“一國一制”？