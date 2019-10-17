李克強主持召開國務院常務會議

中評社北京10月17日電／國務院總理李克強10月16日主持召開國務院常務會議，聽取今年減稅降費政策實施匯報，要求確保為企業減負擔、為發展增動能；部署以更優營商環境進一步做好利用外資工作。



會議指出，按照黨中央、國務院部署，今年以來各地、各有關部門狠抓減稅降費政策落實，前8個月全國減稅降費1.5萬多億元，促進了企業減負、居民增收和就業增加，有效激發了市場活力，對對衝經濟下行壓力、做好“六穩”、保持經濟運行在合理區間發揮了重要支撐作用。據測算，全年減稅降費總額將超過2萬億元。下一步，一要落實落細減稅降費政策，及時研究解決企業反映的突出問題，確保製造業等主要行業稅負明顯降低、建築業和交通運輸業等行業稅負有所降低、其他行業稅負只減不增。進一步治理違規涉企收費。二要指導各地加強財政預算管理，政府要堅持過“緊日子”，嚴控一般性支出。落實省級政府主體責任，支持基層財政困難地區保工資、保運轉、保基本民生。落實增值稅留抵退稅分擔機制，減輕部分地區財政壓力。三要研究進一步推改革、促發展、增就業措施，聚焦鼓勵創業創新，研究對製造業重點行業加大研發費用加計扣除比例，增強發展內生動力和後勁。



會議指出，對外開放是我國基本國策。外資在我國經濟發展中發揮了獨特而重要的作用，推動高質量發展、推進現代化建設必須始終高度重視利用外資。會議確定，要持續深化“放管服”改革，打造更有吸引力的營商環境，進一步做好利用外資工作。一是擴大對外開放領域。清理取消未納入全國和自貿試驗區外商投資准入負面清單的限制措施。全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司業務範圍限制，落實好新修改的外資銀行和外資保險公司管理條例。優化汽車外資政策，保障內外資汽車製造企業生產的新能源汽車享受同等市場准入待遇。修訂乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法，允許外資在華投資的整車企業間轉讓積分。二是促進投資便利化。擴大資本項目收入支付便利化改革試點範圍。支持外資企業自主選擇借用外債模式，鼓勵其資本金依法用於境內股權投資。對外資項目，合併規劃選址和用地預審，合併建設用地規劃許可和用地批准。三是平等保護外商投資合法權益。不得強制或變相強制外國投資者和外資企業轉讓技術，依法保護商業秘密，完善電商平台專利侵權判定通知、移除規則。政府採購不得限定供應商所有制形式、投資者國別、產品或服務品牌等。四是支持地方加大招商引資力度。對招商部門、團隊內非公務員崗位實行更加靈活的激勵措施，對出境招商活動、團組申請等予以支持。在中西部地區優先增設一批綜合保稅區。



會議還研究了其他事項。



來源：新華網