國務院部署三大舉措推進減稅降費

中評社北京10月17日電／今年，我國出台實施了近年來力度最大的減稅降費政策。16日召開的國務院常務會議，聽取今年減稅降費政策實施匯報，並部署三大舉措進一步推進減稅降費，確保為企業減負擔、為發展增動能。



會議指出，按照黨中央、國務院部署，今年以來各地、各有關部門狠抓減稅降費政策落實，前8個月全國減稅降費1.5萬多億元。據測算，全年減稅降費總額將超過2萬億元。



“今年以來，減稅降費政策實打實落了地。”中國財政科學研究院副院長白景明說，實施更大規模減稅降費是應對當前經濟下行壓力的關鍵之舉。減下來的稅費，更好地為企業和個人減輕了負擔，促進了企業健康發展和經濟轉型升級。一些新興行業、消費領域呈現亮點都離不開減稅降費的助力。



會議同時指出，下一步，一要落實落細減稅降費政策，及時研究解決企業反映的突出問題，確保製造業等主要行業稅負明顯降低、建築業和交通運輸業等行業稅負有所降低、其他行業稅負只減不增。二要指導各地加強財政預算管理，政府要堅持過“緊日子”，嚴控一般性支出。落實省級政府主體責任，支持基層財政困難地區保工資、保運轉、保基本民生。落實增值稅留抵退稅分擔機制。三要研究進一步推改革、促發展、增就業措施，聚焦鼓勵創業創新，研究對製造業重點行業加大研發費用加計扣除比例，增強發展內生動力和後勁。



專家和業內人士表示，減稅降費是一個動態調整和完善的過程。此次國務院部署的三大舉措，將進一步完善和優化減稅降費政策，推動減稅降費落地更實、效果更佳，更好釋放出“放水養魚”的效應，助力經濟高質量發展。



來源：新華網

