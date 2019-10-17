全國人大外事委就美眾議院涉港法案發表聲明

中評社北京10月17日電／全國人大外事委員會16日就美國國會眾議院通過“2019年香港人權與民主法案”發表聲明，聲明如下：



美國國會眾議院於當地時間10月15日通過由少數議員提出的所謂“2019年香港人權與民主法案”，公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政。中國全國人大對此予以強烈譴責，表示堅決反對。



香港回歸以來，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治得到全面有效實施，取得舉世公認的成功。依照中華人民共和國憲法、香港基本法以及香港特別行政區本地法律，香港同胞享有廣泛的自由和民主權利。然而美國國會眾議院罔顧事實、顛倒黑白、是非不分，無視國際法和國際關係基本準則，無視香港一些激進勢力和暴力分子嚴重破壞香港社會安全穩定、公然挑戰“一國兩制”原則、帶有恐怖主義特征的暴力犯罪事實，無視香港社會各界的民意訴求，以“人權”、“民主”之名，行搞亂香港，牽制中國發展之事。



香港是中國的香港，香港事務是中國的內政，香港事務絕不允許任何外國插手。我們強烈敦促美國國會及一些政客立即停止干涉香港事務，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止推動審議有關涉港法案，多做有利於中美兩國長遠發展和根本利益的事。



來源：新華網

