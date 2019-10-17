香港各界：美眾議院通過涉港法案損害香港穩定

中評社北京10月17日電／美國東部時間15日，美國國會眾議院通過所謂“香港人權與民主法案”。香港社會各界16日表示，美方行徑的實質是粗暴干涉中國內政，損害香港市民福祉與社會繁榮穩定，希望廣大市民共同反對美方惡行。



全國人大常委會香港基本法委員會委員、香港特區立法會議員梁美芬指出，香港市民的權利和自由得到香港基本法和其他相關法律的充分保障。美方所謂“香港人權與民主法案”並不是為了香港好，而是以本國立法干預中國內部事務。



她希望美國能夠回到國際法和國際關係基本準則框架內，以尊重共贏、求同存異、互不干涉內政的方式處理國際關係，在香港事務上尊重“一國兩制”，而不是用懲罰性、制裁性措施。



香港最大政團民建聯主席李慧琼表示，美方涉港法案顯然是政治操作，目的是通過打擊香港制約中國發展。希望中央政府及特區政府高度關注這一事件，向美方強調香港特區一直嚴格按照香港基本法的規定實行“港人治港”、高度自治，並希望美方立刻停止干預香港事務。



香港特區政府首任律政司司長梁愛詩表示，美方部分政客的行為完全無視暴徒打砸商鋪、四處縱火等惡行，為他們撐腰打氣，煽動他們繼續肆意破壞、危害香港社會安寧與繁榮穩定。當今世界，各個經濟體之間是相互聯繫的，部分美方政客損害香港發展的舉動，也將威脅美國的經濟發展及國家利益。



香港工會聯合會會長吳秋北認為，美眾議院通過涉港法案的行為，是公然把“民主”“人權”作為干預香港事務、打壓中國發展的工具。一些無良無恥的香港反對派分子更與美方政客相互配合，與廣大香港市民為敵。奉勸美國一些政客立即停止干預香港事務，不要損害香港市民的福祉。



全港各區工商聯會會長盧錦欽指出，香港是美國主要貿易夥伴之一，保持香港繁榮穩定符合包括美方在內的各方利益。然而，部分美國政客一再為反中亂港分子撐腰打氣，挑戰“一國兩制”原則底線。事實上，回歸以來，香港作為國際金融、航運、貿易中心的地位不斷鞏固，香港同胞享有比歷史上任何時候都廣泛的民主權利和自由。



香港中律協創會會長陳曼琪表示，一些美國政客不譴責香港暴力示威者大肆破壞的惡行，反而通過不同方式鼓勵暴徒、打擊香港特區政府嚴正執法的權威，這赤裸裸地反映出其顛倒黑白、罔顧事實的醜陋嘴臉。當前，一些美國眾議院議員打著虛偽的民主、自由口號，傷害香港市民安全生活這一基本權利。香港人必須認清事實真相，不要淪為這些政客的棋子。



香港法學交流基金會執委會主席馬恩國表示，涉港法案是美方向特區政府施壓的一種政治手段。美方這種以本地立法向其他司法管轄區施壓的做法，已經超越了美國眾議會權限，也完全違反了聯合國相關決議的規定，即任何國家均不得使用經濟、政治或其他手段干預他國內政。香港事務純屬中國內政，任何外部勢力都不應該干涉香港事務。



香港專業人士協會創會主席簡鬆年指出，美方涉港法案中威脅取消香港獨立關稅區待遇等措施，會對企業家、從業人員等施加較大壓力，使得他們擔心香港發展前景、削減部分投資，進而威脅香港經濟增長與市民福祉。希望廣大市民抵制美方部分政客的惡行，堅定支持特區政府捍衛香港繁榮穩定。



香港經濟學家、絲路智穀研究院院長梁海明表示，美方的惡行絕不是單方面的。香港作為知名國際都市，有許多國家的人士在香港經商、讀書、工作等，其中美國企業在香港設有數百個地區辦事處、數萬名美籍人士在港居住，美方的行為會導致美國自身利益遭受嚴重損失。



梁海明認為，外國企業投資香港時最看重的是香港資金自由流動、司法獨立、背靠內地等優勢，因此只要中央政府繼續支持及特區政府積極施政，香港可以維護好自身利益，消除美國涉港法案的不利影響。



全國港澳研究會香港特邀會員朱家健指出，部分香港反對派人士乞求美國通過涉港法案，實質上是配合美國反華勢力損害香港利益、阻礙中國發展，應當被包括香港民眾在內的廣大中國人民唾棄。美方一些政客應當認清當前的形勢，停止粗暴干涉香港事務。



來源：新華網