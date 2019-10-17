習近平就中蒙建交70周年同蒙古總統互致賀電

中評社北京10月17日電／國家主席習近平10月16日就中蒙建交70周年同蒙古國總統巴特圖勒嘎互致賀電。



習近平在賀電中指出，中蒙是山水相連的友好鄰邦，蒙古國是最早同新中國建交的國家之一。建交70年來，中蒙兩國堅持友好合作大方向，共同推動睦鄰友好合作關係深入發展，給兩國和兩國人民帶來了實實在在的利益。近年來，在雙方共同努力下，中蒙關係進入快車道，呈現出令人欣喜的新氣象。我高度重視中蒙關係發展，願同巴特圖勒嘎總統一道努力，共同推動中蒙全面戰略夥伴關係以建交70周年為新起點，不斷取得新的更大進展。



巴特圖勒嘎在賀電中表示，在蒙中建交70周年這一重要歷史節點上，雙方總結70年交往成果，並就未來合作長遠方向進行高層探討和規劃，蒙方對此感到高興。當前蒙中全面戰略夥伴關係在各領域都取得良好發展，完全符合兩國人民的利益，為本地區和平與發展作出了重要貢獻。我願繼續同習近平主席一道努力，進一步鞏固和發展兩國友好關係與各領域合作。



同日，國務院總理李克強同蒙古國總理呼日勒蘇赫也互致了賀電。李克強在賀電中說，新形勢下，中方願同蒙方一道，共同推動兩國關係闊步向前，為兩國和兩國人民帶來更多福祉。呼日勒蘇赫在賀電中說，蒙方願同中方不斷豐富兩國關係內涵，鞏固雙方在國際地區事務中的合作，增進兩國人民友好關係。



來源：新華網