正妹民宿老闆娘　郭婉琪：小琉球近七成挺韓

從高雄林園嫁來屏東小琉球的正妹郭婉琪說，這裡六七成挺韓。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東10月17日電（記者 高易伸）“誰說挺韓沒有年輕人？”在小琉球經營民宿的郭婉琪一早拿著挺韓旗幟在琉球農會面前揮舞替中國國民黨2020參選人韓國瑜打氣，顯得很醒目。



34歲的郭婉琪是高雄林園人，為愛嫁到屏東縣小琉球多年。她表示，小琉球人有六、七成挺韓，但大家比較害羞，不會輕易顯現出來，像她這樣“勇於表達”算是少數。



中國國民黨2020參選人韓國瑜昨日啟動土地傾聽學習之旅並夜宿小琉球。今早赴琉球區農會及漁會依舊受到熱烈歡迎。



郭婉琪說，韓國瑜是不一樣的政治人物，他非常體恤基層百姓的想法，光這一點就贏過很多台灣政壇上的人物。現在媒體、1450黑韓黑的厲害！很多支持者乾脆沈默不表態，自己身邊很多朋友都是挺韓的。2020大選這張票要投給誰，他們心中已打定主意。



郭婉琪說，自己是高雄林園人，韓市長的戶籍就設在林園，我們當然要挺到底！



郭說，琉球小島人口不多，或許對大選不會產生關鍵性的影響力，但有候選人願意來琉球夜宿，傾聽民意，這種接地氣的政治人物難道不令人感動？昨晚因為琉球區有觀音媽的宗教活動，否則韓的座談肯定更爆滿。



琉球鄉隸屬屏東縣，全境坐落於台灣本島西南外海，面積約6.8平方公里，為屏東面積最小的鄉鎮市，有12000多人設籍，進出都要在屏東東港搭船，這幾年來觀光事業非常發達，每逢周末遊客滿滿，小小的島上就有上百家民宿。