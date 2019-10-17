著力解決香港深層問題　施政報告獲各界認同

中評社北京10月17日電／聚焦土地房屋、切實改善民生、發展多元經濟——香港特區行政長官林鄭月娥16日在新一份施政報告中，用超過220項新措施為香港規劃新藍圖，受到香港社會各界的認同。



以“珍惜香港 共建家園”為主題，這是林鄭月娥上任以來發表的第三份施政報告。在房屋及土地供應、改善民生、多元經濟、宜居城市和培育人才五大範疇的基礎上，報告對香港社會長期存在並日益顯現的深層次、結構性問題，給予了積極與正面的回應。



“這是一份比較務實和全面的施政報告。針對社會各界十分關注的房屋和土地問題，林鄭月娥提出了多項切實有效的解決措施，尤其對弱勢群體十分照顧。”全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端說，施政報告的多項內容體現出特區政府的誠意和包容，政府官員們傾聽民意和基層意見，回應了社會的很多訴求。



事實上，這份施政報告最著力之處正是房屋和土地問題。正如林鄭月娥所言，“房屋是香港社會目前面對最嚴峻的民生問題，也是部分民怨的根源，我對此從不掉以輕心。”因應這個關鍵核心，報告中提出了多項短、中期措施，包括預留50億港元在未來3年建設10000套過渡性房屋、加快出售42000套“租者置其屋計劃”房屋，以及放寬由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃的樓價上限等。



“目前香港經濟民生面對最核心的問題還是房屋。”中國銀行（香港）經濟及政策研究主管謝國樑指出，這份報告在土地供應方面有一個重大的突破，就是擬運用《收回土地條例》回收部分私人土地，估計可以回收700公頃左右，其中約400公頃在未來五年就可以收回。



香港嶺南大學中國經濟研究部副總監周文港也認為，施政報告集中於土地及房屋問題值得肯定。例如將工廈重建為公營房屋、啟動重建公務員建屋合作社樓宇試點計劃，尤其運用《收回土地條例》收回三類私人土地，發展公營房屋及“首置上車盤”（類似內地有優惠政策的首套住房）等，可以說過去都是“老大難”問題，但本次敢於推動，可見林鄭月娥是花了很大的決心“尋地建屋”，以回應市民在住屋方面的需要。



“我在這裡訂立一個清晰目標：我們要讓每一個香港人和他的家人，不再需要為住屋問題費煞思量，都將可以在香港這個我們共同擁有的城市裡面，建立一個屬於自己的家。”林鄭月娥此番表態，贏得一片好評。



“我們看到施政報告中就房屋和土地供應這兩項嚴峻的民生課題有深入討論和多項政策措施。房屋方面，行政長官列舉了十項措施；而土地供應方面，她亦展現了排除萬難的決心，大刀闊斧地提出不同方法以增加短、中、長期的土地供應。”香港特區行政會議非官守議員召集人陳智思讚揚道。



改善民生同樣是這份施政報告的重點內容，一系列支援家庭、扶貧、教育、醫療服務和改善生活環境的新措施在報告中陸續推出。實際上，林鄭月娥在過去兩份施政報告中公布的152項改善民生的新措施，已大致完成或按序推進。她坦言，改善民生的工作不單是供求問題，也是社會不能回避的分配問題。



“施政報告集中回應了兩大社會深層次問題，即土地房屋的需求和緩解貧富差距兩大訴求。”中信銀行（國際）首席經濟學家廖群表示，施政報告全面調高在職家庭津貼和改善綜援計劃等措施，充分照顧了香港中下層市民的需求。



周文港也認為，在支援基層市民上，行政長官除了重申今年8月公布的191億港元紓困措施外，還提出了多項新舉措，能夠支援一些基層市民的生活需要。香港工業總會主席葉中賢則認為，各項改善民生的新措施，例如減輕出行負擔和優化課餘托管服務等，將有助鼓勵就業。



香港資深時事評論員郭一鳴分析說，整體而言這份施政報告對大部分市民特別是基層家庭，可以帶來正面的支援和紓困作用。更重要的是傳遞了一個信息，即特區政府重視和關注基層問題，並願意利用充裕的資金為市民紓困。



對提振當下香港經濟，此份施政報告十分關注。數據顯示，香港經濟今年上半年按年僅輕微增長0.5%，是2009年經濟衰退以來最差的表現。近月的暴力事件更令香港經濟面對史無前例的重大挑戰。今年7月起，訪港旅客人次和零售業銷售額急劇下跌、出口持續下滑，營商、投資和消費氣氛十分低落，部分行業的經營情況更是有記錄以來最為惡劣。



葉中賢表示，政府一直與商界密切溝通，並按經濟和業界的最新情況和建議，盡快推出支援措施。期望政府繼續以“成熟一項，推一項”的方法，“撐企業、保就業”。



香港總商會表示，香港正發展成為創科主導經濟體，施政報告中把“科技人才入境計劃”的適用範圍擴展至科技園公司及數碼港園區以外的企業，將能協助企業物色所需的技術人才。廖群同樣認為，施政報告中提到加大對科技產業的投入，表明了特區政府積極推動本地產業向多元化方向發展的目標。



當日，儘管由於反對派議員的阻撓，林鄭月娥沒有順利在立法會宣讀施政報告，但對社會大眾關心問題的真誠回應，是該份報告最為人肯定之處。正如很多分析所指出，這份施政報告對未來香港社會的和諧將起到一定推動作用，也將對經濟受損後的復甦產生正面影響。



就像陳智思所言，四個多月來香港經歷前所未有的衝擊，反映出香港一些深層次問題。在這紛亂的局面中，行政長官和特區政府各司局長仍堅持不懈地安排多場咨詢，可見特區政府確實非常希望可以聆聽各界的意見，與社會共同處理這些深層次問題。特區政府在施政報告中所作的回應，也顯示出政府對市民大眾的關愛。



但只要香港仍處於爭端不解、暴力未止和法制不彰的境況，香港就無法走上恢復之路，不僅更多中小企業會陷入嚴重財政困難，愈來愈多市民也會失去生計，大家更會對前景失去信心。作為一個良好的開始，施政報告提出的措施是邁向目標的堅定一步，但要重建香港、修補社會撕裂，顯然仍需更多努力。



“大家必須放下分歧，停止攻擊，以我們共同恪守的價值，重新啟航。”林鄭月娥說，只要我們堅定信心，恪守“一國兩制”原則，依法遏止暴力，盡早恢復社會秩序，相信很快便會見到風雨後的彩虹。



來源：新華網